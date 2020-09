VÍDEO La surrealista situació al plató de La Sexta durant l'emissió del temps

📺🌩️ Atención al tremendo lío que ha sido esta noche la Meteo de laSexta.



Prometemos que el vídeo está absolutamente sin editar, salvo para recortar la publi ⤵️ pic.twitter.com/nBeC3RWL3B — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) September 7, 2020

Con invitada sorpresAAH en 01:10. — 🦢 Érase una vez Kike y sus movidas 🦢 (@_2107) September 7, 2020

L'espai d'informació meteorològica del canal La Sexta va patir un moment surrealista durant l'emissió d'ahir dilluns. El públic va fer-ne ressó a les xarxes socials durant tot el dia i és que la programació dirigida pel meteoròleg Adrián Cordero va haver de repetir-se tres vegades, cadascuna d'elles més insòlita que l'anterior. En un primer moment va començar amb normalitat fins que va patir talls diferenciats i una posterior disculpa pel presentador.Les errades de realització van crear una espiral de la mateixa informació que va fer que Cordero perdés el fil un parell de vegades de les informacions meteorològiques que exposava a l'audiència. En un moment ell mateix es va disculpar afirmant que "no estava concentrat". En l'últim intent, la mateixa cadena va fer un tall en sec per marxar a publicitat. L'emissió va durar només dos minuts però va ser captada per diferents canals.

