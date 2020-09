La Intersindical fa una crida a manifestar-se a la Diada contra la gestió de l'Estat per la pandèmia

La Intersindical – CSC ha fet una crida a participar en els actes de l'11 de setembre, impulsats per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) amb motiu de la Diada. El sindicat ha denunciat la "precarització" provocada per l'Estat i ha criticat que els treballadors de Catalunya visquin amb un salari mínim interprofessional "molt per sota" del cost de vida.Així mateix, ha carregat contra la "incapacitat" de l'Estat de gestionar la crisi sanitària, amb decisions basades en la "centralització" i la "suspensió de les institucions" catalanes. La Intersindical també ha demanat fer un "front comú" i lluitar per una "República social i sostenible" que permeti gestionar els recursos, les crisis i les polítiques "sense demanar permís ni diners".