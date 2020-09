VÍDEO EN DIRECTE Junqueras i Rovira presenten el llibre que fixa el full de ruta d'ERC

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, continua empresonat a Lledoners després de la revocació del tercer grau. Marta Rovira exerceix de secretària general dels republicans des de Ginebra. I, tots dos, malgrat la distància forçada per la presó i l'exili, acaben de publicar Tornarem a vèncer (i com ho farem) , editat per Ara Llibres, que fixa la proposta política de futur del partit.A la presentació telemàtica del llibre, punt de partida del missatge electoral d'ERC, hi tenen protagonisme tant Rovira -per videoconferència- com el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès; el president del Parlament, Roger Torrent; la secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta; el líder del partit al Congrés, Gabriel Rufián; i l'eurodiputada Diana Riba.En el llibre - avançat diumenge NacióDigital -, Junqueras i Rovira defensen que l'independentisme ha d'encadenar victòries "sostingudes" a les urnes amb més dels 50% dels vots per avançar cap a la República. Els dirigents republicans, que tindran protagonisme en la pròxima campanya catalana, entenen que un independentisme musculat més enllà del seu perímetre trobarà mecanismes per fer inevitable el referèndum i legitimar la via unilateral.

