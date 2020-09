Una actriu de «Game of Thrones» revela el veritable final que es volia rodar per la sèrie

Maisie Williams es va convertir en una de les majors protagonistes de l'última temporada de Game of Thrones, ja que el seu personatge va ser clau en la Batalla contra el Rei de la Nit i el seu exèrcit de morts vivents. Ara, l'actriu que va donar vida a Arya Stark ha revelat que originalment el malvat havia de tenir un final diferent.I és que, segons ha revelat la mateixa Williams, el pla inicial de Joc de Trons era que fos Jon Snow qui acabés amb el temible Rei de la Nit... però finalment els responsables de la sèrie van canviar d'idea i van fer que fos Arya Stark qui amb un inesperat i letal moviment, acabés amb el malvat usant una daga del llegendari acer valyri."Kit Harington també esperava que fos així, i fins i tot em va dir: 'Havia de ser així. Algú em va dir que a la tercera temporada jo mataria el Rei de la Nit'. I després va llegir el guió de la temporada 8 i era Arya. Sí, crec que hauria estat massa obvi. Me n'alegro que fos Arya, sincerament. Crec que vaig tenir la millor història de l'última temporada", ha explicat la intèrpret en una entrevista a The Hollywood Reporter.El diari nord-americà també li va preguntar si solia recordar sovint a Kit Harington que el seu personatge li va robar la gran escena de l'última temporada. "Ens burlàvem de Kit, però no em burlo d'ell de moment de la daga, tot i que potser hauria de fer. Aquesta és una nova arma que puc fer servir", ha fet broma Williams.Després del final de Joc de Trons, l'actriu britànica ha estrenat la pel·lícula The New Mutants després de diversos retards. La intèrpret també ha protagonitzat la ficció Two Weeks to Live, així com la cinta de terror The Owners.Per la seva banda, l'actor que va donar vida a Jon Snow ha participat en un episodi de la versió britànica de Criminal i ha començat a rodar Eterns, nova cinta de Marvel amb Angelina Jolie que arribarà als cinemes el 2021.

