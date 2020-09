El Govern monitoritzarà 50 escoles per saber com evoluciona l'epidèmia

Els departaments de Salut i Educació han presentat aquest dimarts el pla d'Escoles Sentinella, un projecte que monitoritzarà 50 centres representatius de Catalunya per saber com es comporta l'epidèmia del coronavirus al sistema educatiu i, a partir d'aquesta informació, prendre i adaptar les mesures durant el curs escolar que començarà dilluns vinent. El pla serà coordinat entre els dos departaments que piloten Alba Vergés i Josep Bargalló i tindrà la funció d'una auditoria constant al llarg dels propers mesos per anar modificant i prenent decisions a partir de l'evidència científica que s'anirà generant.En una roda de premsa conjunta, Vergés ha presentat el projecte, que requerirà un marc de comunicació "constant" entre els departaments d'Educació i Salut. L'objectiu és "construir evidència científica" per poder desenvolupar el curs escolar en una situació inèdita i generar un entorn segur per als infants, els professors i les famílies. "Tots els centres han d'obrir per garantir el dret a l'educació", ha remarcat la consellera. A pocs dies de l'inici del curs escolar, que serà "extraordinari", Vergés ha insistit en la necessitat de treballar junts entre els àmbits de l'educació i la salut i ha recordat que el nou curs hereda les conseqüència de la decisió de tancar les escoles. "Ara, amb el coneixement adquirit, les escoles serien l'últim pas a fer", ha assegurat.Vergés ha advertit que hi haurà casos a les escoles i per això s'han dissenyat plans i protocols per donar-hi resposta. La consellera ha detallat que el 70% dels brots són familiars o en grups socials i que el 61,4% dels nous casos són asimptomàtics. El projecte d'Escoles Sentinella es combina amb altres estratègies desplegades pel Govern. Amb l'inici del curs escolar començaran també una sèrie de cribratges poblacionals a partir dels centres escolars. "A més transmissió a la comunitat, més casos podem trobar a les escoles", ha recordat Vergés.Aquests cribratges han de permetre trobar els casos asimptomàtics i tallar cadenes de transmissió de manera precoç. Aquest pla de monitoratge i avaluació serà coordinat amb els departaments de Salut i Educació. Hi haurà 50 escoles sentinella representatives de la realitat territorial que permetrà fer el seguiment de la pandèmia a l'entorn dels centres educatius durant el curs. Es farà un seguiment longitudinal de tot el curs amb l'objectiu de sumar tots els projectes de recerca aplicada per poder fer polítiques i protocols d'actuació en resposta a la Covid-19.El director del CEEISCAT, Jordi Casabona, ha desglossat el pla d'Escoles Sentinella té per objectiu donar suport a les polítiques d'Educació i Salut. Es vol definir "què passa amb la infecció" a les escoles i com evoluciona la infecció, i com es comporta el Covid a les escoles en funció de l'entorn. Les escoles sentinella seran la unitat d'estudi per extrapolar els resultats al conjunt de la població escolar. Els criteris per escollir aquestes escoles seran aquells que permetin fer una mostra representativa (criteris epidemiològics, organitzatius, estructurals i territorials). Casabona ha explicat que en les properes setmanes es tindrà la llista d'escoles sentinella.A les escoles sentinella es validaran mostres biològiques i estratègies de recollida alternativa, s'analitzarà la implementació i impacte de les mesures de prevenció, es farà monitoratge de la prevalença i la incidència de la Covid, la quantificació, els determinants de la transmissibilitat en el medi escolar i familiar, i es realitzaran estudis específics que interessin als impulsors del projecte. Els cribratges poblacionals es faran en una sèrie d'escoles, de les quals unes seran escoles sentinella. "Volem tenir informació cada sis mesos", ha apuntat Casabona.El director general de Recerca i Innovació en Salut, Robert Fabregat, ha explicat que l'objectiu d'aquest pla de monitoratge és crear un espai de coordinació per donar resposta a les necessitats del sistema i el país en relació a l'epidèmia. "No tenim tota l'evidència i hem de treballar per tenir respostes", ha dit Fabregat. El pla presentat aquest dimarts inclourà altres camps, no només el d'edat pediàtrica i centres escolars, i també s'estudiarà la prevalença d'anticossos en la població. "Fa setmanes que treballen focalitzats en l'impacte de la Covid-19 en l'entorn escolar", ha apuntat el director general.La iniciativa té per objectiu monitoritzar i avaluar la implementació dels diferents plans que ja s'estan tirant endavant. El pla està coordinat des de la direcció general de Recerca i Innovació. Per fer el seguiment de les escoles s'utilitzaran les escoles sentinella, que seran representatives del sistema. Aquest pla permetrà donar continuïtat a estudis ja iniciats, com per exemple els estudis sobre transmissibilitat entre nens i adults, així com la implementació de mesures. "Aquest pla vol fer una auditoria constant per anar millorant i actualitzant per prendre les millors mesures en cada moment i estimar i descriure l'evolució de la infecció al medi escolar", ha apuntat Fabregat.El conseller d'Educació, Josep Bargalló, per la seva banda, ha assegurat que no hi ha cap motiu pel qual l'escola no hagi d'obrir. "L'únic motiu podria ser el motiu sanitari, i és evident que perquè l'escola faci la seva funció ha de treballar conjuntament amb el Departament de Salut", ha dit el conseller. Per això seran clau les mesures de seguretat i prevenció, tot i que "el més important" és que els alumnes "tornin a tenir garantit el dret a l'educació". "Aquesta garantia ens la dona el treball conjunt amb Salut", ha afirmat, i ha reiterat que les escoles i instituts seran els llocs més segurs per als infants i joves després de casa seva, tot i recordar que el risc zero no existeix.Les mesures preventiva s'aniran adaptant a la situació epidemiològica de cada territori i a la realitat de cada centre. El treball conjunt amb Salut tindrà un element clau: els cribratges a les escoles. "Aquest macrocribratge donarà molta informació a Salut i molta garantia al sistema educatiu", ha remarcat Bargalló. Aquest cribratge té un element central en les escoles sentinella, on s'hi farà el cribratge i altres accions de monitorització. "El millor reflex de la comunitat és l'escola", ha assegurat Bargalló. El conseller ha dit que per poder fer la represa cal l'escola i ha advertit que es demanaran "sacrificis" als professionals. "Fer classe amb mascareta i limitacions d'interacció és molt complicat però s'ha de fer per vèncer socialment la pandèmia", ha remarcat el titular d'Educació.

