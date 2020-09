VÍDEO Noves imatges de llúdrigues a la conca del Besòs confirmen que s'hi han establert

Quatre mesos després de l’obtenció de les primeres imatges que van evidenciar la reproducció de la llúdriga a la conca del Besòs, es confirma que el mateix grup familiar continua vinculat al territori. La Fundació Rivus ha comunicat que han aconseguit unes imatges a través de la tècnica no invasiva del fototrampeig en què s’observen les dues cries, d’aproximadament 10 mesos d’edat, "que al llarg d’aquest període han igualat, i fins i tot superat, la mida de la mare".La fundació afegeix que la supervivència de les dues cries, probablement un mascle i una femella, així com la seva continuïtat al territori, "són dos fets molt rellevants per la consolidació i el futur de la població d’aquesta espècie a la conca del Besòs, després de la seva extinció durant la segona meitat del segle XX".El projecte de seguiment de la llúdriga a les conques del Besòs i de la Tordera, dut a terme per l’investigador Arnau Tolrà i amb l’assessorament del Dr. Jordi Ruiz-Olmo, es desenvolupa en el marc del projecte Observatori RIVUS i és fruit de la col·laboració entre la Fundació RIVUS, el Consorci Besòs Tordera, la Fundació Barcelona Zoo i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) i el patrocini de les empreses Grifols i Freudenberg.Fins ara, l’estudi ha permès determinar que la reproducció d’aquesta espècie "es troba estretament relacionada amb la presència d’una bona qualitat de l’hàbitat". En aquest sentit, "és durant l’època de cria que el paper bioindicador de la llúdriga pren encara més rellevància, precisament a causa de l’exigència de selecció de les àrees més idònies". D’entre els seus requeriments destaca la complexitat de l’hàbitat, la presència de refugis i la disponibilitat d’aliment, que constitueixen elements bàsics pel seu establiment al territori.

