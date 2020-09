Una classe de parvulari d'Igualada, primers alumnes confinats

Una classe de parvulari d'Igualada ha estat confinada després que un dels alumnes hagi donat positiu en la prova de la Covid-19. Segons han confirmat fonts municipals a l'ACN, un dels infants tenia febre, motiu pel qual se'l va traslladar al CAP de referència del centre escolar, on li van practicar la PCR. En donar positiu s'ha activat el protocol establert i s'han confinat a tots els alumnes de la classe i els professors que havien estat en contacte amb el grup als seus domicili.Segons han informat des del Departament de Salut, a l’aula l’alumne hauria estat en contacte “estret” amb set companys i tres educadores, als quals se’ls ha fet el test PCR. A hores d’ara s’ha obtingut els resultats de quatre dels nens i de les tres educadores, tots ells negatius.El protocol dissenyat per Educació i Salut estableix que en cas que hi hagi un cas positiu en una aula, tot el grup s'haurà d'aïllar i se'ls faran proves PCR, però la resta del centre podrà continuar obert. D'aquesta manera, amb els grups estables de convivència, es vol garantir la traçabilitat del virus per evitar que les escoles hagin de tancar si hi ha casos de Covid.

