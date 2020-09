El Govern descarta assistir a les mobilitzacions presencials de la Diada per la pandèmia

Els membres del Govern, a diferència dels últims vuit anys, no assistiran a les concentracions físiques de la Diada organitzades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) . El motiu és la pandèmia i la necessitat de contenir els contagis, segons ha assenyalat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu. També ha demanat "prudència" als assistents a les mobilitzacions, als quals ha demanat que es limitin a exercir el dret de manifestació i a no "entretenir-se" en terrasses fent un cafè o una cervesa abans o després de les concentracions.El Govern, a banda, ha decidit suspendre tots els actes de la Diada amb l'excepció de l'ofrena al monument de Rafel de Casanova. Aquesta vegada, però, només s'hi acostaran tres membres de l'executiu: el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès i la mateixa Budó. L'acte del dia 10 a la nit a Palau serà enregistrat i sense públic, de manera que no hi ha risc de contagi. El dia abans de la Diada també es farà públic el missatge de Torra adreçat a la ciutadania a les portes de la seva inhabilitació.Les mobilitzacions de la Diada d'enguany s'han hagut d'adaptar a la crisi sanitària. L'ANC ha decidit limitar a 48.000 persones arreu del país la mobilització física de la Diada, que comptarà amb 107 concentracions en 82 municipis. Per assistir als actes presencials caldrà inscriure-s'hi per tal de garantir que només hi hagi una persona cada quatre metres quadrats. Hi haurà delimitació perimetral amb cinta i es repartirà gel hidroalcohòlic als assistents. No es recomana als col·lectius vulnerables que participin físicament a la Diada, que també es reproduirà als balcons de tots els municipis del país.A les mobilitzacions presencials, tal com indiquen les autoritats, caldrà complir amb totes les normatives sanitàries vigents per evitar contagis. En aquest sentit, la mascareta serà obligatòria, així com també la higiene de mans -amb gel hidroalcohòlic- i els dos metres de distància entre persones. Es tancaran els accessos al transport públic més propers des de dues hores abans fins a dues hores després per evitar aglomeracions, i es delimitaran al màxim les zones en les quals es concentrin els manifestants. Una de les mesures de seguretat es basa en què no es podrà compartir cap pancarta.

