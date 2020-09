VÍDEO Un camioner de Terrassa s'emborratxa, truca a la Guàrdia Civil i demana que el detinguin

Sorpresa majúscula per als agents de la Guàrdia Civil que van rebre la trucada d'un camioner el passat 2 de setembre, qui alertava que conduïa begut i demanava ser detingut. L'home, un veí de Terrassa de 56 anys, estava estacionat en una àrea de descans situada al quilòmetre 81 de l'AP-68, en direcció Bilbao. Un vídeo publicat pel cos a xarxes mostra instants de l'actuació.



#AsíNO

🔴Conducir un vehículo de mercancías peligrosas con una tasa de alcohol casi 5 veces superior a la permitida ➡ delito contra la #seguridadvial

🔴Embiagrarse a propósito para provocar la detención, el despido, cobrar el paro y jubilarse ➡ acción temeraria e irresponsable pic.twitter.com/yoOoYvm4jT — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 7, 2020

L'infractor, conductor d'un vehicle articulat de mercaderies perilloses, alertava per telèfon que estava conduint amb una taxa d'alcohol gairebé cinc vegades superior a la permesa. A més, amenaçava als agents que si no es personaven i el detenien, continuava el viatge "podent arribar a causar un accident". Un cop al lloc dels fets, els va assegurar que si no l'arrestaven "els colpejaria o es llançaria a la via perquè l'atropellessin".Un cop tranquil·litzat, segons l'atestat policial, el camioner els va manifestar que "havia decidit emborratxar-se per aconseguir la seva detenció, l'acomiadament de l'empresa, cobrar l'atur i jubilar-se".A les proves d'alcoholèmia va donar uns resultats de 0,84 i 0,72 mg/l, multiplicant la taxa permesa per a professionals, 0,15 mg/l. Es van obrir diligències penals contra el conductor i l'empresa es va fer càrrec del vehicle.

