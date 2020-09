Torra reclama a Sánchez que no veti l'autodeterminació i l'amnistia a la taula de diàleg

Petició del Govern a Pedro Sánchez de cara a les converses que han de derivar en la celebració de la segona reunió de la taula de diàleg: que no es veti parlar de l'exercici de l'autodeterminació i que es pugui abordar una amnistia. En aquests termes s'ha expressat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu, durant la qual ha indicat que la data de la trobada -ja en mans dels equips negociadors- és només un detall "instrumental".El mes de setembre no és precisament plàcid, tenint en compte la vista del 17 de setembre al Tribunal Suprem que ha de decidir sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, i que la mateixa setmana hi ha el debat de política general al Parlament. Pel que fa al calendari judicial encara hi ha un nou entrebanc: el dia 23, el president declara per la segona causa derivada de la pancarta del llaç groc. En tot cas, tant Torra com Sánchez no està previst que assisteixin a la segona cita de la taula de diàleg, perquè així es va consensuar en la primera trobada, celebrada a Madrid.Segons aquest acord, la mesa es reuniria cada mes, una vegada a la capital de l'Estat i una a barcelona, i els presidents només hi serien en el moment en què calgués rubricar algun topus d'acord. Sí que està previst, en tot cas, que hi siguin els membres de les dues delegacions, paritàries entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC. Un d'ells, Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i proper a Carles Puigdemont, ja ha posat en dubte la segona trobada, que ha vinculat a la necessitat de Sánchez de poder aprovar els pressupostos generals de l'Estat per al 2020 de la mà dels republicans."Primer va ser la taula a canvi de la investidura. Ara la taula a canvi dels pressupostos. Què serà el següent? Quan algú t'enganya per primera vegada és culpa seva. Però quan t'enganya una segona vegada llavors és culpa teva", ha assenyalat el conseller a través de Twitter . Torra i Sánchez van mantenir ahir una conversa telefònica per reemprendre el camí de la mesa, que va quedar truncada per la pandèmia. "El que s'ha de fer és anar a l'arrel del conflicte", ha remarcat Budó, en referència a l'autodeterminació i a l'amnistia, els dos aspectes que generen les discrepàncies més grans entre governs.

