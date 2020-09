Col·lectius vulnerables i sanitaris seran els primers en vacunar-se contra el coronavirus

Els col·lectius vulnerables i el personal sanitari seran els primers en vacunar-se contra el coronavirus a partir del mes de desembre, quan l'Estat preveu disposar de tres milions de dosis. Així ho ha explicat el govern espanyol, que ha avançat que la interterritorial de Salut es reunirà aquest dimecres amb l'objectiu de planificar i coordinar amb els territoris com es farà aquesta vacunació.La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha explicat que, si tot va segons el previst, persones que siguin "especialment fràgils en termes sanitaris" i persones amb alta exposició, com ara el col·lectiu sanitari, seran els primers en rebre la vacuna.Les autonomies es reuniran aquest dimecres per definir els protocols de vacunació, establir quins seran els col·lectius prioritaris i de risc per tal de tenir "tot el dispositiu" enllestit per posar en marxa el procés de vacunació tan bon punt arribin les primeres dosis. Aquestes, ha puntualitzat Montero, es començaran a subministrar quan tinguin "totes les garanties".

