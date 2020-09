Poble Lliure farà l'acte polític de la Diada per via telemàtica

Poble Lliure commemora la Diada Nacional de Catalunya amb un acte polític que es transmetrà en directe de forma virtual pel canal de Youtube d'aquesta organització independentista. La convocatòria és a les set de la tarda d'aquest dimecres, dia 9, sota els lemes "Per una república per a tothom, independència!" i "Davant la crisi de la monarquia espanyola, per la independència dels pobles!". L'accés es farà través d'aquesta pantalla Els parlaments seran a càrrec d'Arkaitz Rodríguez, secretari general de Sortu i diputat d'EH Bildu al parlament basc; Noa Presas, diputada del BNG al parlament gallec; Toni Infante, coordinador de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià; Lídia Crespo, de l'organització juvenil La Forja, i Guillem Fuster, portaveu habitual de Poble Lliure.Amb motiu de la Diada Nacional, Poble Lliure ha fet públic un manifest en què crida a la mobilització popular, assumint les mesures de protecció sanitària establertes, "per fer palès que el poble català segueix defensant la independència com a única via possible per assolir una República Catalana que respongui als interessos de la classe treballadora".El manifest defensa que cal "reforçar el sindicalisme de classe i nacionalment autocentrat i compromès amb la independència, la lluita contra el patriarcat, l’acció en defensa de la llengua catalana, la política d’internalització dels serveis bàsics, treballar per augmentar la inversió en sanitat i educació i instaurar el consum estratègic en clau republicana".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor