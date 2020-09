​Última setmana per visitar l'exposició d'art medieval noruec i català al MEV de Vic

Només queda una setmana per poder gaudir de l'exposició Nord & Sud. Art Medieval de Noruega i Catalunya 1100-1350 al Museu Episcopal de Vic (MEV). La mostra reuneix per primera vegada obres que decoraven l'altar medieval d'aquestes dues zones. De fet, són les úniques regions europees que l'han conservat en abundància.Al museu s'hi exposen una vintena de peces que permeten fer un passeig per l'art medieval de Catalunya i Noruega que permeten reconstruir l'art d'altar medieval tot i estar separades per més de 2.500 quilòmetres.També és una oportunitat única perquè la majoria de peces surten per primera vegada de Noruega des que van ser creades, és a dir, fa gairebé mil anys.El MEV ha organitzat la mostra en col·laboració amb el Museum Catharijneconvent d'Utrecht. Inicialment l'exposició només havia de durar fins al maig, però la situació derivada de la pandèmia ha permès prorrogar-la fins aquest setembre.

