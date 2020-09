El Sindicat de Llogaters planteja excepcions per als propietaris mileuristes en la regulació de lloguers

El Sindicat de Llogaters ha mogut fitxa per intentar desbloquejar la votació per la regulació dels lloguers a Catalunya, que tindrà lloc aquest dimecres al Parlament. El seu principal objectiu és intentar que Junts per Catalunya torni a l'acord inicial, subscrit amb ERC, els comuns i la CUP, del qual es va desmarcar amb la presentació d'esmenes. Precisament, el contingut de la nova proposta afecta algunes de les esmenes presentades pels postconvergents, com la renda dels petits propietaris o les obres de millora en immobles.El sindicat ha traslladat la proposta de modificació a Carles Puigdemont en una reunió telemàtica que el seu portaveu, Jaime Palomera, qualifica de "satisfactòria" en declaracions a. El punt principal de la modificació seria que els propietaris que ingressen 1,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) gaudirien d'excepcions a l'hora de limitar els preus.Aquests propietaris no estarien obligats a rebaixar els preus de lloguer si es troben per sobre de l'índex de referència de la Generalitat. En canvi, l'índex sí que representaria un topall en cas que el preu de lloguer actual estigui per sota i el vulguin apujar.El topall d'ingressos plantejat pel sindicat representa ingressos de 853 a 1.138 euros en el cas d'un nucli familiar unipersonal, en funció de la zona de Catalunya on visqui. Aquí es pot consultar la taula completa i aquí les zones a les quals fa referència.A les esmenes presentades, JxCat plantejava que el topall fos equivalent a 5,5 vegades l'IRSC. En aquest cas la renda oscil·laria entre els 3.130 i els 4.173 euros. La proposta del sindicat recull que a l'hora de quantificar els ingressos s'inclogui dins la renda els beneficis econòmics que reporta el lloguer dels immobles.La proposta també planteja la possibilitat que els propietaris puguin fer pujades "moderades" del lloguer en cas d'obres de millora dels immobles. "No estem parlant d'obres de manteniment, sinó de millores substancials en l'habitabilitat o d'eficiència energètica", matisa Palomera.El Sindicat de Llogaters ha traslladat la seva proposta a ERC, els comuns i la CUP, que ja donaven suport a l'acord inicial registrat al Parlament. Quan falten poc més de 24 hores per la votació a l'hemicicle, la pilota és a la teulada de JxCat.

