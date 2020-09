Argimon diu que s'estudia escurçar la quarantena a 10 dies

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha descartat aquest dimarts un confinament en els propers dos mesos, però no ha volgut fer prediccions més enllà. En declaracions a Rac1 , també ha explicat que s'estudia reduir la quarantena a 10 dies, una decisió que es podria prendre aviat. Argimon ha opinat que la limitació sobre les reunions de més de 10 persones seguirà per Nadal. Per aquelles dates, al desembre, ha indicat que es podran començar a vacunar els més vulnerables. Concretament, ha indicat que a Catalunya li tocaran unes 100.000 vacunes que es destinaran especialment a les persones que viuen en residències.Argimon ha explicat que fa un mes van canviar el protocol i algun dels seus experts ja li demanava canviar el temps de quarantena, però llavors va decidir no fer-ho perquè ja es feien canvis prou importants i no volia introduir moltes variacions. "En aquests moments ho estem estudiant", ha afegit el secretari de Salut Pública, que ha subratllat que les càrregues virals són molt diferents en els últims dies.Pel que fa a la vacuna, ha apuntat que la compra és un projecte europeu, i que Catalunya tindrà inicialment unes dosis limitades, corresponents al seu pes demogràfic, per vacunar els grups més vulnerables. A més ha remarcat que no serà només una vacuna, sinó tot un "esquema de vacunació". "Fins al mes de juny estarem en una situació d'anar vacunant, si tot va bé", ha assenyalat.Sobre la mascareta, Argimon ha opinat que encara passaran uns mesos fins que deixi de ser obligatòria, fins que les taxes d'infecció siguin molt més baixes. Al mateix temps, sobre si els avis han de veure els néts, ha opinat que sí, tot i que ha apostat per tenir unes certes precaucions.Pel que fa al retorn a les escoles, ha insistit que són llocs segurs i que el risc zero no existeix. "Si haguéssim de tornar a la situació anterior d'un confinament, l'últim que es tancaria serien les escoles", ha asseverat. Argimon ha fet càlculs i ha explicat que la setmana passada van detectar 1.000 infeccions entre menors. "Ens haurem de carregar de paciència", ha reconegut.En referència a les reunions de Nadal, el secretari de Salut Pública ha augurat que es mantindran les restriccions de les trobades de més de 10 persones. "Encara que estiguéssim millor també tindríem una certa recança a fer una represa una altre cop molt ràpida", ha reconegut, admetent que potser es va córrer massa pel juny.

