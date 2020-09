Ciutadans demana a Torrent que es «retracti» per haver convidat Forcadell

El @parlamentcat és la casa de tothom i, evidentment, també de la presidenta Forcadell. Sempre tindrà les portes obertes i la rebrem amb tots els honors que es mereix. https://t.co/uH40jZIwBz — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) September 8, 2020

Ciutadans ha presentat un escrit a la mesa del Parlament perquè insti el president de la cambra, Roger Torrent, a "restractar-se" de la seva decisió de convidar l'expresidenta Carme Forcadell, divendres passat, en el marc de la commemoració dels 40 anys de recuperació de les institucions catalanes i, concretament, del Parlament.El diputat unionista ha criticat l'acte de divendres, que segons ell va ser "unilateral", es va fer amb "nocturnitat i traïdoria", i ha aprofitat per atacar l'expresidenta Forcadell, que ha assegurat que "compleix pena per delictes gravíssims" i "va ser decisiva en la vulneració de drets fonamentals i en aquell procés de divisió entre catalans i de "liquidació" del sistema democràtic.Martín Blanco ha volgut contraposar la figura de Carme Forcadell a la de l'expresident Josep Tarradellas i el discurs que aquest va fer amb motiu de la sessió inaugural de la cambra, l'any 1980, model de "respecte de les institucions i voluntat de consens".La iniciativa de Ciutadans ha obtingut una ràpida resposta del president del Parlament. Roger Torrent ha afirmat en un tuit que "el Parlament és la casa de tothom" i que Carme Forcadell "sempre tindrà les portes obertes i serà rebuda amb tots els honors que es mereix".El parlamentari de Ciutadans també ha criticat el Govern per "permetre manifestacions per la Diada", decisió que ha qualificat de "desori" en plena pandèmia i que, segons ell, demostra que "els independentistes tenen butlla", amb un executiu i un president com Quim Torra que "només genera confrontació i exaltació".Preguntat si Ciutadans era partidari d'unes eleccions anticipades, ha considerat que no creu que aquesta sigui la sortida i discrepa dels partits que contínuament demanen convocar a les urnes. "Hi ha molts catalans que estan patint una situació gravíssima i per nosaltres convocar eleccions no és una prioritat". Ha afirmat que "el Govern Torra està esgotat i no és útil per al conjunt de la ciutadania, però en l'actual conjuntura no és procedent parlar tot el dia d'eleccions".

