La Fiscalia demana que s'investigui Podem per un contracte del 28-A però no pel seu finançament

La Fiscalia Provincial de Madrid ha enviat aquest dimarts un escrit al titular del Jutjat d’Instrucció 42 de Madrid on demana que només s’investigui Podem pel contracte subscrit entre el partit i la societat mercantil Neurona per les eleccions del 28-A del 2019, però no pel seu finançament en general.La Fiscalia es pronuncia d’aquesta manera per primera vegada sobre l’obertura de diligències contra Podem arran de fets denunciats per l’exadvocat de Podem José Manuel Calvente. Segons la Fiscalia, més enllà d’aquesta qüestió, la resta d’afirmacions de Calvente o bé són “rumors, sospites o suspicàcies”, o bé són qüestions sobre les que “no existeixen indicis que demostrin l’existència de fets delictius”.Calvente va treballar com a advocat de Podem entre l’1 d’agost del 2014 i el 2 de desembre del 2019. Un cop acomiadat va presentar una denúncia on acusava la formació de Pablo Iglesias de quatre suposats fets delictius. En concret parlava d’irregularitats en la destinació de 50.000 euros de la caixa de solidaritat del partit a l’associació #404 comunicació popular.També a l’accés sense consentiment al contingut del disc dur d’una de les treballadores de la formació, a la licitació a dit d’obres de la seu de la formació, i a la contractació fraudulenta de tasques de campanya i el cobrament de comissions a través de contractes amb Neurona Consulting i ABD Europa.La Fiscalia només considera que cal investigar aquests contractes amb Neurona. Hi veu “indicis racionals suficients de la perpetració d’un fet delictiu” perquè considera que no s’han justificat les despeses a una empresa “creada ‘ad hoc’ per a la prestació del servei”.Segons la Fiscalia, la informació bancària demostra que Neurona va fer pagaments a les dates pròximes a les eleccions del 28-A a una empresa mercantil de tecnologia digital amb seu a Dallas, Creative Advice Interactive, per un import total de 308.257,20 euros. En aquest sentit, la Fiscalia recorda que Neurona té despeses normals de prestació de serveis, però no “despeses de personal, mitjans materials o locals” propis d’una activitat empresarial.

