ERC veu avenços per poder negociar els pressupostos però reclama complir amb la taula de diàleg

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha valorat positivament aquest dimarts la conversa entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, i considera que s'engloba en els "avenços, converses i contactes" que hi ha hagut i que acosten ERC a la negociació dels pressupostos.En tot cas, Rufián ha advertit Sánchez que "perquè es pugui fer un segon acord s'ha de complir el primer", i que Sánchez ha de fer honor al seu compromís de diàleg sobre la situació política a Catalunya.Rufián també ha advertit Sánchez que "no és el mateix" pactar amb ERC que amb Cs, perquè "la transversalitat no és pactar amb la dreta" sinó "trobar consensos en temes com la sanitat". "Com que aquest és un govern progressista el natural és fer-ho amb forces progressistes més que amb qui governa amb Ayuso i Vox a Madrid", ha dit.Sobre el decret de superàvits dels ajuntaments que es vota al Congrés el pròxim dijous, Rufián ha recordat que ERC s'oposa a la intenció del govern espanyol d'obtenir liquiditat a través dels romanents dels ajuntaments."Hi ha altres mecanismes per obtenir liquiditat", ha advertit. Amb tot, ha insistit que la seva formació "sempre" està disposada a parlar amb tothom. "Hi ha una conversa pendent amb el PSOE", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor