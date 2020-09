Com serà el Nadal del coronavirus a Catalunya?

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha donat els primers detalls de com serà el Nadal a Catalunya. Una de les mesures que ha avançat a Rac1 és que es mantindrà la limitació de 10 persones en les reunions: "Encara que estiguéssim millor també tindríem una certa recança a fer una represa una altre cop molt ràpida", ha reconegut, admetent que potser es va córrer massa pel juny.D'altres mesures són més imprevisibles a uns mesos vista, com és el cas de nous confinaments, si bé Argimon ha descartat que n'hi hagi cap, com a mínim, durant els dos propers mesos.La situació epidemiològica marcarà altres decisions, com ara l'ús obligatori de la mascareta. En aquest sentit, el secretari de Salut Pública ha assegurat que tornarà a ser opcional quan les taxes d'infecció siguin molt més baixes. Al mateix temps, ha opinat que els avis han de veure els néts, però amb precaucions.Precisament pel desembre, en principi abans de Nadal, Catalunya rebrà 100.000 vacunes que començarà a administrar entre la població de més risc, sobretot les persones que viuen en residències. A més, ha remarcat que no serà només una vacuna, sinó tot un "esquema de vacunació". "Fins al mes de juny estarem en una situació d'anar vacunant, si tot va bé", ha assenyalat.

