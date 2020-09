La regulació dels lloguers divideix el govern de Colau

Divisió al govern municipal de Barcelona en relació a la regulació del preu dels lloguers que aquest dimecres votarà el Parlament. Avui l'alcaldessa Ada Colau, ha presentat el Decàleg de Barcelona pel Dret a l'Habitatge, firmat per l'Ajuntament i 30 entitats del sector social. El decàleg inclou la regulació del preu dels lloguers. La mesura es votarà demà al Parlament i el PSC, soci de Colau a la capital, ja ha anunciat que s'hi oposarà.Colau ha qualificat de "pionera" la mesura que es votarà a la cambra. "Tot el suport aquesta mesura que està inclosa al decàleg", ha insistit. Per l'alcaldessa, l'objectiu principal del decàleg és reivindicar l'habitatge com a dret. "L’habitatge, per sobre de tot, ha de complir la seva funció social per sobre de qualsevol altre ús que se’n pugui fer", ha defensat.L'alcaldessa ha situat la responsabilitat que la regulació s'aprovi o no en JxCat. "Al darrer moment han presentat dubtes que han generat una incertesa. Esperem que això es resolgui", ha demanat, que ha insinuat que els dubtes de JxCat són fruit de les pressions del sector immobiliari. Per Colau, la regulació de lloguers no resoldrà per si sola l'emergència habitacional a Barcelona però ha qualificat la mesura d'"imprescindible".Colau ha esquivat la pregunta sobre la negativa del PSC a votar demà a favor de la regulació i ha assegurat que les polítiques d'habitatge fetes des de l'Ajuntament "en cap moment queden qüestionades". L'alcaldessa ha assegurat que en les seves converses amb els socialistes aquests mantenen l'objectiu de regular els lloguers a nivell estatal. Una mesura que forma part de l'acord de govern amb Podem però que no compta amb unanimitat dins les files del PSOE. La vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, ha manifestat fins ara la seva oposició a la proposta.A l'acte de presentació del decàleg han participat, en representació de les entitats signants el secretari general de UGT Catalunya, Camil Ros, el secretari general de CCOO Catalunya, Javier Pacheco, la directora de l'Observatori DESC, Irene Escorihuela i la degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Conchita Peña. També han intervingut la degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Assumpció Puig, la representant de la Xarxa d’Economia Solidària, Lali Daví, la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Ana Menéndez, i la presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, Francina Alsina.L'alcaldessa de Barcelona també ha assegurat que en els pròxims mesos hi haurà en marxa obres de construcció de 2.000 habitatges públics a la ciutat.Des de CCOO, Pacheco ha reclamat més inversió pública per ampliar el parc d'habitatge públic, especialment de lloguer. "Avui en dia es fa impossible que les classes populars tinguin accés a un habitatge a Barcelona", ha assegurat.La presidenta de l'Observatori DESC, Irene Escorihuela, ha insistit en la necessitat que el govern espanyol ampliï la moratòria de desnonaments aprovada durant l'estat d'alarma. També s'ha posicionat a favor de la regulació dels lloguers. Per part de la Taula del Tercer Sector Social, Francina Alsina ha posat l'accent en la recuperació de pisos turístics per a ús residencial.

