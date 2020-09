La Fiscalia investiga els blocs de formigó que l'Ajuntament va col·locar en carrers de Barcelona

La Fiscalia de Seguretat Vial de Barcelona investiga la col·locació de blocs de formigó en determinats carrers de la capital catalana per delimitar l'espai dels cotxes i els vianants, arran de la pandèmia de covid. Un advocat va denunciar la col·locació d'aquests bancs perquè podien suposar un risc per a ciclistes i motoristes i ara el ministeri públic n'estudiarà la legalitat.Segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts de fiscalia a l'ACN, la fiscal Isabel López Riera ha obert diligències d'investigació sobre la decisió de l'Ajuntament de situar aquests elements separadors a carrers com Consell de Cent, Rocafort i Girona, a l'Eixample barceloní. Els blocs es van situar a la calçada, on anteriorment hi havia cotxes aparcats, per tal d'ampliar l'espai per als vianants, que els solen utilitzar com a bancs per seure.Un informe pericial aportat per l'advocat, i que ara la fiscal estudia, considera que els bancs s'haurien de col·locar a les voreres o ser protegits per elements de contenció que evitin l'impacte dels vehicles, sobretot motos i bicis. Els grups municipals de JxCat i PP van advertir de la perillositat d'aquests blocs i un advocat ha aportat la denúncia i l'informe pericial al ministeri públic.

