Fernández Díaz, cada cop més encerclat per l'Audiència Nacional

"Òrgans superiors i directius de l'Administració General de l'Estat". El magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón apunta cap al govern de Mariano Rajoy com a possible responsable de l'operatiu parapolicial que es va crear per sostreure documents a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. Divendres passat, la Fiscalia Anticorrupció va demanar investigar a l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, a l'exsecretària general del PP, Marís Dolores de Cospedal, i al seu marit, al seu marit, l'empresari Ignacio López del Hierro.Aquesta causa investiga les activitats presumptament il·lícites de l'excomissari José Manuel Villarejo, avui en presó preventiva, a qui s'hauria encarregat l'any 2013 des d'altes instàncies de l'Estat d'espiar a l'extresorer del Partit Popular i apoderar-se de la documentació més sensible que tingués sobre el finançament irregular de la formació.El 14 de març passat el cas va experimentar una acceleració. Membres de la Fiscalia Anticorrupció es van presentar en el domicili de qui havia estat entre els anys 2013 i 2016 secretari d'Estat per a la Seguretat, Francisco Martínez. És a dir, el número dos d'Interior a les ordres de Fernández Díaz, fins ara l'únic alt càrrec polític imputat per aquest cas, per pagament amb fons reservats. La policia ha pogut accedir a les trucades fetes per Martínez amb el buidatge fet del seu telèfon mòbil, que han aportat informació que pot ser essencial. I també a documents que Martínez havia dipositat en una notaria l'any passat, en previsió d'una futura imputació.Era l'Operació Kitchen una ordre de l'exministre de l'Interior? Segons les informacions que van apareixent, així seria. Eldiario.es ha publicat una carta de Francisco Martínez que apareix en l'escrit de prop de seixanta folis de la Fiscalia Anticorrupció demanant al magistrat de l'Audiència que s'investigui a María Dolores de Cospedal i Fernández Díaz.En aquest document, titulat "Missatges per traslladar", l'exnúmero dos d'Interior assenyala que "l'assumpte que investiga AN (Audiència Nacional), al marge que sigui un disbarat el que estan publicant els mitjans, no va ser una iniciativa meva, sinó tot el contrari. Vaig rebre instruccions molt concretes (les primeres, el 13/07/2013) i vaig tenir una pressió diària per obtenir i transmetre la informació".Francisco Martínez assegura en la documentació trobada per la policia que disposa de prou proves per no ser l'únic que haurà d'afrontar un judici i es queixa amargament que el PP i els seus antics caps l'han deixat abandonat a la seva sort. A més dels seus problemes judicials, l'exsecretari d'Estat també es va veure desplaçat de les llistes al Congrés -era diputat- després de l'arribada a la presidència del PP de Pablo Casado.Martínez va deixar en una notaria de Madrid quatre missatges intercanviats amb Jorge Fernández sobre el cas Bárcenas. Els documents notarials van ser lliurats per l'exsecretari d'Estat a la policia en el transcurs del registre policial del 14 de març passat. Segons eldiario.es , hauria estat l'aleshores ministre qui hauria fet saber al seu número dos l'existència d'una operació d'espionatge a Bárcenas, que inclouria la col·locació d'un infiltrat en l'entorn de Bárcenas, el xofer Sergio Ríos.Martínez va dipositar en una notaria el material confidencial que apunta a Fernández Díaz després que l'exministre presentés les seves memòries en un seguit d'actes públics. En declaracions fetes aleshores, va mostrar confiança en qui havia estat el seu braç dret, però Martínez ja va notar en aquell moment que Jorge Fernández Díaz intentava posar terra entre tots dos. Va començar a sentir-se abandonat i va decidir protegir-se.La documentació trobada a casa de l'exsecretari d'Estat també apunta a la intervenció d'altres serveis de l'Estat en l'espionatge a l'extresorer, com seria el CNI, dirigit en aquell moment pel general Sanz Roldán. Però de moment, els focus apunten a Cospedal i a Jorge Fernández Díaz.Entre els dos exministres de Rajoy i una possible imputació només els separa una signatura, la del magistrat García-Castellón. Cada vegada més encerclat per la investigació judicial, Jorge Fernández Díaz necessitarà aquest cop tota l'ajuda del seu àngel de la guarda Marcelo per sortir indemne de l'embat.

