El nou conseller d'Interior cessa Brauli Duart, número dos de Buch

Més canvis a Interior després del cessament de Miquel Buch com a conseller. Segons diverses fonts consultades per, el nou titular del Departament, Miquel Sàmper, ha decidit cessar Brauli Duart, que era el número dos de Buch. El seu lloc l'assumirà Elisabeth Abad, exdiputada al Parlament i alt càrrec en diverses conselleries al llarg dels últims anys. El moviment suposa una remodelació de l'anterior estructura liderada per Buch, de qui el president Quim Torra va prescindir dijous passat juntament amb Àngels Chacón -Empresa- i Mariàngela Vilallonga -Cultura- Duart, malgrat no disposar d'una projecció pública notable, era un secretari general amb molta ascendència interna. Abans d'anar, el 2018, a Interior -un departament que no li era desconegut, tenint en compte que ja hi havia treballat durant 12 anys-, havia estat el màxim responsable de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Amb l'arribada de Sàmper, la número dos d'Interior serà Abad, exdiputada de CDC i que ara és directora general de l'Agència Catalana de Consum. Durant el 9-N era directora general del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), adscrit a la conselleria de Justícia i des del qual es van facilitar les urnes per tal de votar en la consulta.Abad era la responsable de l'àmbit de seguretat del PDECat, un dels 13 -sobre un total de 15- que va plegar en bloc durant l'estampida de càrrecs que van deixar el partit després que Carles Puigdemont anunciés que hi deixava de militar. Tots els membres d'aquestes sectorials van acabar fent el pas a Junts per Catalunya, el partit que presideix Puigdemont i que té el suport dels presos. Un d'ells, Jordi Sànchez, n'és el secretari general. Torra els va comunicar a tots ells els relleus al Govern, per bé que la remodelació es va començar a dissenyar durant el mes d'agost i ha servit, també, per allunyar el calendari electoral. El president, per tant, anirà el dia 17 al Tribunal Suprem sense haver convocat els comicis i pendent de la seva inhabilitació.El paper de Duart dins la conselleria era rellevant fins al punt de què disposava de la competència d'interposar o desestimar accions legals en aquells casos amb Mossos involucrats. Això és clau, per exemple, a l'hora d'entendre per què la Generalitat -des d'Interior- demanava penes de presó per a manifestants independentistes . Fonts de Presidència, la setmana passada, assenyalaven que Sàmper, com a nou conseller, aprofitaria per fer "canvis" al departament. Buch, des del principi de la legislatura, va mantenir una relació complicada amb Torra, molest per les actuacions dels Mossos contra mobilitzacions independentistes, sobretot l'octubre de l'any passat.L'adeu de Duart no és l'únic que es produeix en el sottogoverno després del cessament dels tres consellers. Segons fonts consultades per, també es prescindirà dels números dos d'Empresa i Coneixement -qui ocupa ara el càrrec és Marta Felip- i de Cultura -Francesc Vilaró-. El nou conseller d'Empresa és Ramon Tremosa, que ha agafat el relleu d'Àngels Chacón, mentre que a Cultura la nova titular és Àngels Ponsa, que ha assumit el càrrec de Mariàngela Vilallonga. Els canvis s'aprovaran en la reunió del Govern d'aquest dimarts, la primera des de la remodelació exprés de dijous, que va arribar tan sols tres dies després que Puigdemont estripés el carnet del PDECat.

