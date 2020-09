Se la llevan detenida pic.twitter.com/8NVePb3mjm — JaviZone 🚀 Bolsazone (@JavierSanz) September 7, 2020

La positivo en coronavirus huyendo de la policía tras salir del agua .... eetoy colgando en instagram todo. Acaba de ser engrilletada. https://t.co/VuRYw8FlPQ pic.twitter.com/pNBQvWchrb — JaviZone 🚀 Bolsazone (@JavierSanz) September 7, 2020

Una socorrista de Sant Sebastià ha estat detinguda per saltar-se la quarantena després de donar positiu en una prova de Covid-19. La jove estava fent surf quan agents de la policia l'han obligat a sortir de l'aigua per endur-se-la detinguda.Els fets han tingut lloc a la platja de Zurriola. La dona s'hauria negat a deixar de practicar l'esport, desatenent els requeriments dels agents, que sabien que s'havia saltat la quarantena.La detenció ha quedat enregistrada per un usuari de Twitter que ha transmès els fets:

