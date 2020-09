Un nen d'un any mor atropellat a Osona

Desgràcia a les Masies de Voltregà (Osona). Un nen d'un any i mig va morir aquest dilluns en ser atropellat en una finca particular. Tal com informa Mossos d'Esquadra, l'accident va tenir lloc al voltant de dos quarts de quatre de la tarda.A més de la policia catalana, es van desplaçar fins al lloc dels fets tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter medicalitzat per intentar reanimar l'infant. També s'hi va desplaçar un equip de psicòlegs.

