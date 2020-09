​Suspesa la marató de València, amb 30.000 inscrits

L'organització de la Marató València Trinidad Alfonso EDP , a càrrec de l'SD Correcaminos i l'Ajuntament de València, ha anunciat aquest dilluns que ha suspès la seva 40a edició, prevista per al 6 de desembre, davant l'evolució de la pandèmia.Segons ha informat l'organització en un comunicat, s'ha volgut "apurar" les opcions per a la seva celebració "de forma segura per als corredors" però l'evolució de la situació sanitària per la Covid-19 i la "incertesa" del futur pròxim obliguen a renunciar a acollir la participació dels 30.000 participants que han esgotat les inscripcions d'aquest 2020.L'organització contactarà amb els corredors inscrits i els oferirà diverses opcions: reserva d'una plaça per al 2021, retorn del 100% del cost de la inscripció o renunciar al mateix "com a compromís amb l'organització" i gaudir d'una inscripció preferencial per a l'any que ve."Seguim treballant des de ja per celebrar junts la propera edició de 2021 esperant que els propers mesos tinguem un escenari més segur. Haurà estat una meta difícil, però haurà valgut la pena", assenyala l'organització.

