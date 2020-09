El PSC i ERC aniran a judici a Mollet pel cas Decathlon

El pròxim 18 de setembre l'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs (PSC), i els regidors d'Ara Mollet ERC MES, Oriol López, i el president d'ERC a Mollet, Albert Biescas, aniran a judici pel conegut com a cas Decathlon. Fa tres anys, el govern socialista de la ciutat va traslladar a la Fiscalia totes les "informacions falses" que, segons criticaven, s'havien difós a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació sobre l'existència d'irregularitats en l'adjudicació del solar de la botiga que Decathlon té a la ciutat.López i Biescas, per la seva banda, sempre han defensat que, en una roda de premsa que es va fer el 17 de juliol del 2017 valorant el cas, ells simplement van assegurar "que l'adjudicació els hi generava dubtes".De fet, Ara Mollet ha fet una compareixença aquest dilluns en què han criticat tot el procés. Segons recull Som Mollet , la regidora Marta Vilaret ha lamentat que "Oriol López està acusat per unes opinions polítiques que qüestionaven la tasca del govern, mentre que l'Albert Biescas està acusat només pel fet de ser l'aleshores president d'ERC".Els republicans també han insistit que, després de la roda de premsa de fa tres anys, els serveis jurídics municipals van posar aquestes declaracions en coneixement de la Fiscalia de Granollers, que acabaria denunciant López i Biescas per un possible delicte de calúmnies pel qual es demana una multa d'uns 5.400 euros. Alhora, asseguren que la tardor d'aquell mateix any l'empresa Mollet Impulsa, propietat de l'Ajuntament molletà, va contractar un bufet d'advocats "per assegurar-se que si la Fiscalia desestimava el cas hi hagués igualment un judici", ha declarat Vilaret. Aquesta segona denúncia demana una multa de 7.200 euros, a més d'un delicte d'injúries i 3.000 euros per danys morals a Josep Monràs.Per la seva banda, el PSC de Mollet ha emès un comunicat aquesta tarda en què lamenten "que ERC parli de persecució política quan precisament van ser ells els que van acusar greument i perseguir políticament l'alcalde i la seva gestió al capdavant de l'Ajuntament".Els socialistes acusen els republicans de voler "novament" manipular l'opinió pública: "Acusar falsament d'un greu delicte a una persona no és llibertat d'expressió. No es jutja el seu posicionament polític, sinó les seves mentides sense escrúpols", destaquen.El PSC també declaren que ERC "fa temps que persegueix a l'alcalde i company Josep Monràs, com quan el van intentar denunciar per delictes d'odi i xenofòbia, que no van ser admeses a tràmit". Els socialistes demanen acabar amb "aquesta persecució política malaltissa i personal". "Els i les socialistes creiem que tot es pot defensar des del diàleg i els arguments, però que hi ha línies vermelles que no es poden traspassar".De fet, el PSC defensa que Monràs mai ha denunciat ningú: "Es van posar en coneixement de la Fiscalia les greus acusacions fetes contra la seva persona i la seva gestió sobre aquest tema i serà un jutge qui determinarà si les calúmnies fetes contra l'alcalde en el seu moment pels republicans són constitutives de delicte".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor