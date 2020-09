VÍDEO Un aiguat sobtat inunda diversos carrers d'Aiguafreda

Efectes de la tempesta a Aiguafreda amb els carrers convertits en autèntics rius. pic.twitter.com/C1AWa7AkoR — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) September 7, 2020

Un aiguat sobtat caigut aquest dilluns al vespre a Aiguafreda (Vallès Oriental)ha deixat en alguns carrers de la zona est del poble una imatge inusual: aigua d'un to vermellós ocupant tota la via.L'alcalde del municipi, Miquel Parella, ha explicat aque durant l'episodi no ha caigut una xifra massa elevada -uns 21 o 22 litres per metre quadrat-, però que hi ha hagut un moment en què s'han precipitat 10 litres per metre quadrat en només cinc minuts, i que això hauria provocat que el carrer baixés ple d'aigua, vermellosa pel tipus de terra d'uns carrers sense asfaltar.La brigada municipal ha netejat embornals de la zona i, segons assegura Parella, en pocs minuts s'ha resolt la incidència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor