Aboquen un taüt amb restes humanes a un contenidor de l'exterior d'un cementiri del Bages

Taüt desballestat, amb la tapa a sota i amb bosses de plàstic. Foto: Cedida

Peu del taüt amb el nom de la difunta. Foto: Cedida

Roba desgastada pel temps, també en l'abocament. Foto: Cedida

El contenidor exterior del cementiri de Castellbell i el Vilar, al Bages, ha aparegut aquest dilluns al matí amb un taüt desballestat i restes humanes al seu entorn. Diversos ossos es poden veure a simple vista, com una vèrtebra, i també roba de vestir desgastada pel temps i roba del folre de la caixa mortuòria.En el mateix abocament hi ha bosses de plàstic plenes, tot i que es desconeix el contingut.Al frontal del taüt hi consta el nom de Trinidad Fernández Fornieles que, segons l'obituari de NacióManresa , va ser inhumada el 8 de maig de 2018, i tot i que no necessàriament han de coincidir les restes amb el taüt, només hi ha una caixa en l'abocament.L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar es troba en el procés de nova adjudicació de les tasques de manteniment, inhumació i totes les feines relacionades amb el cementiri. Fins a dia d'avui és Excavacions Cáceres el responsable de la concenssionària.

