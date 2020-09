Alerta meteorològica: una pertorbació mediterrània pot colpejar Catalunya entre dimarts i dimecres

Alerta meteorològica a Catalunya entre dimarts 8 de setembre i dimecres 9 de setembre. Segons informa el Servei Meteorologic de Catalunya, en aquelles 48 hores es formarà una pertorbació que afectarà tot el litoral català i les Illes Balears. La fornada de pluges que ha colpejat el país aquest cap de setmana i dilluns es tancarà aquesta mateixa matinada i segons explica el servei, formarà una baixa en altura que tindrà reflex en aquesta mateixa pertorbació a partir de dimarts.



En el cas que això succeís, es podrien donar condicions favorables per a la formació d’un petit cicló mediterrani quasi tropical. Aquest tipus de baixa no es produeix gaire sovint, però no és pas insòlita a la Mediterrània. És una estructura amb semblances amb els ciclons tropicals tot i que amb una mida molt menor, vent no tan fort, pressió no tan baixa i curta durada.

Pel que fa a la seva possible afectació a Catalunya, es preveu precipitació que podria ser d’intensitat forta al litoral, el prelitoral i el nord-est, sobretot durant la nit de dimarts i matinada de dimecres. A més, de manera tangencial, hi podria haver ratxes de vent fortes sobre el mar prop de la costa i onatge alterat amb onades màximes entorn dels 2,5 m al delta del Llobregat i al delta de l’Ebre. El Servei Meteorològic ha emès avisos arreu del territori per vent i pluja en les pròximes 48 i 72 hores.

