Cap indemnització: la Generalitat podria quedar-se els terrenys si Hard Rock fa marxa enrere

Els terrenys de La Caixa que ha comprat la Generalitat, a través de l'Institut Català del Sòl (Incasòl), a tocar del Complex Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou podrien acabar a mans públiques si Hard Rock, l'empresa promotora, es fes enrere. Així ho confirma el director de l'ens públic, Albert Civit, aLa informació avançada avui pel diari Ara fixa tres terminis diferenciats en funció de les fites que s'autoimposen els agents implicats per ajustos en el planejament urbanístic, la urbanització i els serveis a la zona. Són fites que determinaran la quantitat a pagar per part de Hard Rock en percentatges des del moment de la signatura del contracte -previst per a l'octubre com a molt tard- i, des de llavors fins a l'any 2022, l'empresa encara tindrà l'última paraula sense dret per part de la Generalitat a rebre cap indemnització en cas de pas enrere.Albert Civit ha explicat que "res fa pensar que aquesta gent es tiri enrere" i que "hauran pagat 20 milions d'euros" que no seran retornats. "Si ells es fessin enrere, que és un escenari que no ens plantegem, tindríem uns terrenys que podríem vendre a un altre operador i els 20 milions extra", afegeix Civit. Sense cap indemnització, l'esperança en cap entrebanc és l'única garantia que l'operació acabi provocant la compra d'uns terrenys que des de fa dècades són buits i als quals La Caixa no ha pogut trobar una altra sortida.El cobrament del valor dels terrenys "en diferit" no suposarà, segons l'Incasòl, cap cost afegit per a la Generalitat. "No deixarem de fer cap inversió", ha explicat Civit, qui s'ha mostrat sorprès pel fet que hagi sortit a la llum aquesta informació ara, mig any després que es publiqués al web de l'ens, una informació de la que per tant disposaven els grups parlamentaris que ara demanen explicacions "És un projecte que arribarà a bon port", ha asseverat, "és una operació estratègica i complexa, però entra dins la normalitat". La formalització del contracte es va allargar a causa de la Covid-19. Inicialment prevista per al mes de maig, es va decidir prorrogar per al mes d'octubre. Un cop feta la primera passa, i fins i tot després del 2022, en plena crisi del turisme global, Hard Rock podria optar a vendre els terrenys de nou i la Generalitat seria el comprador prioritari en aquesta operació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor