Entitats laiques rebutgen el pla pilot de religió islàmica en escoles públiques

Un seguit d'entitats laiques han posat el crit al cel (mai millor dit) davant el pla pilot del departament d'Educació per impartir la matèria de Religió Islàmica en escoles públiques de Barcelona, el Baix Llobregat, Girona i Tarragona en el curs 2020-21. El pla preveu que Religió Islàmica s'imparteixi preferentment en el primer curs de l'educació primària i a primer d'ESO. Entitats com Europa Laica-Catalunya Laica, la Fundació Ferrer i Guàdia i Ateus de Catalunya han expressat el seu rebuig i ho consideren un "pas enrere" per aconseguir una educació laica, inclusiva i que respecti la diversitat.En un comunicat , al qual s'han adherit d'altres associacions laiques i entitats maçòniques, com el Gran Orient de Catalunya, s'assegura que amb aquest projecte d'Educació de la Generalitat hi ha el risc de fer efectiu "un multiconfessianisme a les aules i, en definitiva, la segregació de l'alumnat en funció de les creences de pares, mares i tutors".Les entitats laiques asseguren que aquest pla pilot suposa una "equiparació de privilegis amb la religió catòlica, que serveix per a la perpetuació dels mateixos, i un menyspreu a altres creences i conviccions". Des del teixit associatiu lliurepensador es defensa que es pugui formar sobre la rellevància històrica i cultural que té el fenomen religiós, però que l'ensenyament de qualsevol confessió ha de quedar fora de les escoles sostingudes amb diner públic, i que es pot educar en el substracte cultural religiós de manera transversal a través de diverses matèries.La decisió d'engegar el pla pilot es produeix després de llargues negociacions entre el departament i les entitats islàmiques de Catalunya. És coneguda la posició expressada en diverses ocasions pel conseller Josep Bargalló en favor d'una assignatura de cultura religiosa que aixoplugués totes les cultures confessionals. Però l'actual marc vigent no ho contempla i, en canvi -tant l'estatal com el que estableix l'article 47 de l'Estatut-, obre la porta perquè si els pares ho demanen, els alumnes rebin formació en la seva religió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor