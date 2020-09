La UE recomana vacunar primer els sanitaris i els majors de 65 anys contra el coronavirus

Brussel·les ha recomanat als estats membre de la Unió Europea que vacunin primer els sanitaris i els majors de 65 anys contra la covid-19. Tot i això, la Comissió Europea ha admès aquest dilluns que aquesta decisió està en mans dels governs europeus.En una compareixença a l'Eurocambra, la subdirectora general de la Direcció General de Salut de la CE, Sandra Gallina, ha reiterat que no esperen tenir les primeres dosis de la vacuna fins a finals d'any. Segons Gallina, AstraZeneca, Moderna i Biotech són les farmacèutiques millor posicionades aconseguir la primera vacuna efectiva.La Regió Europa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha recordat aquest dilluns, que la contaminació de l'aire empitjora el pronòstic de la Covid-19. En aquest sentit, ha insistit en la necessitat de millorar els nivells de pol·lució i ha destacat com les mesures implantades per fer front crisi generada per aquest virus, han aconseguit reduir-ne els nivells a les ciutats. Especialment, els nivells d'òxid de nitrogen, un contaminant molt relacionat amb el trànsit, el qual s'ha vist reduït de manera substancial pel tancament d'activitats per contenir la transmissió del coronavirus.De fet, les dades europees d'algunes ciutats han mostrat una reducció del voltant del 50%, i en alguns casos fins al 70%, en els nivells d'òxid de nitrogen, en comparació amb els valors previs a la pandèmia."La Covid-19 ha estat una tragèdia però, al mateix temps, ens ha brindat una oportunitat sense precedents per evidenciar com les polítiques relacionades amb el transport i la forma en què les persones treballen, estudien i consumeixen es podrien capitalitzar a mesura que avancem col·lectivament cap a una "nova normalitat" que podria generar beneficis per al medi ambient i la salut", ha asseverat l'organisme de Nacions Unides.La intenció de millorar la qualitat ambiental a llarg termini, més enllà de la pandèmia, es reflecteix en el "Manifest per a una recuperació saludable de la Covid-19" de l'OMS, que té com a objectiu reduir la contaminació de l'aire i destacar els beneficis per la salut que té una millor qualitat de l'aire.Aquest manifest segueix a una crida realitzada al maig pel secretari general de Nacions Unides, António Guterres, que va demanar aprofitar l'oportunitat per millorar la contaminació que ha brindat la Covid-19.I és que, segons el parer de l'OMS, millorar la qualitat de l'aire pot millorar la mitigació del canvi climàtic i assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A més, a llarg termini també protegirà la salut i la resiliència dels nostres sistemes de salut, "sense deixar ningú enrere"."La Covid-19 ha tingut un impacte devastador a tot el món, però les mesures de resposta no només han protegit la nostra salut, sinó que també han aconseguit millores a curt termini en la qualitat de l'aire. Amb una acció planificada i sostenible contra la contaminació podrem reduir la càrrega de malalties a llarg termini i el canvi climàtic, millorant dràsticament la qualitat de vida dels ciutadans", ha tancat el director regional de l'OMS per a Europa, Hans Henri P. Kluge.

