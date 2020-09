ERC i PSC demanen la compareixença de Calvet al Parlament per l'operació de compravenda dels terrenys del Hard Rock

ERC i el PSC han registrat una petició de compareixença a la comissió de Territori del Parlament del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, perquè doni explicacions sobre l'operació de compravenda de terrenys on s'ha d'ubicar el projecte BCN World.El diari Ara ha avançat els contractes de l'operació que confirmen que el 80% dels diners per comprar els terrenys els avançarà l'Incasòl i Hard Rock els retornarà en tres terminis. A banda de Calvet, els socialistes també demanen que se citi el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, mentre que els republicans volen que el director de l'Incasòl, Albert Civit, s'expliqui en seu parlamentària.Els republicans s'han mostrat molt contundents amb l'operació entre l'Incasòl i Hard Rock i han reclamat que no es doni "ni un euro públic" al projecte. "'Ni un euro públic', aquest és l'acord de Govern respecte la compravenda de terrenys de La Caixa a Hard Rock, al qual ha donat suport ERC", ha escrit a les xarxes socials la diputada Raquel Sans, que ha reclamat "transparència i claredat".El diputat republicà Ferran Civit, per la seva banda, ha alertat que aquest projecte ja va néixer "d'un paradigma erroni" i ha subratllat que ara "és hora d'enterrar-lo i dotar el Camp d'un altre model productiu, sostenible i social". "Prou! Portem una dècada marejant la perdiu i el territori!", s'ha queixat."El Govern no pot destinar recursos públics a aquest projecte, el Parlament ha aprovat diverses mocions, i de l'acord filtrat es desprèn la possibilitat que això es produeixi en diferit", ha alertat el portaveu de Territori del PSC, el diputat Jordi Terrades, que també ha demanat que "s'aclareixi l'abast de l'acord amb Hard Rock". "Veiem un cop més posicions diferents entre els socis de Govern", ha afegit.Segons Terradas, el Govern "no ha gestionat bé" els terminis del projecte. A més, també ha reclamat saber "els acords socials i ambientals que en el seu moment es van acordar amb el PSC".

