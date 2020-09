Torra i Sánchez acorden treballar un ordre del dia per fixar la represa de la taula de diàleg

Quim Torra i Pedro Sánchez han mantingut una conversa telefònica aquesta tarda per abordar la propera reunió de la taula de diàleg. El president de la Generalitat i el del govern espanyol s'han emplaçat a treballar conjuntament l'ordre del dia de la propera trobada, que s'ha de celebrar a Barcelona després que la primera es fes a Madrid. Durant la trucada, Torra ha insistit que l'amnistia i el dret a l'autodeterminació hauran d'aparèixer entre els temes que s'abordaran en la reunió. Fonts de la Moncloa situen la trobada per parlar de la lluita contra la pandèmia, i "l'agenda del retrobament", basada en "el diàleg polític i la regeneració institucional".Segons expliquen fonts de Palau, a l'hora de concretar la data de la trobada, el president ha volgut recordar la seva cita als tribunals. Els dies 17 i 23 de setembre, Torra haurà de comparèixer davant la justícia en relació amb la seva inhabilitació com a cap de l'executiu català. Pel que fa a la crisi sanitària de la Covid-19, Torra ha reclamat a Sánchez una solució per poder habilitar les baixes laborals per als pares i mares dels infants que hagin de fer quarantena.La conversa entre els dos executius arriba després que aquest matí Sánchez hagi defensat en una entrevista amb TVE la seva voluntat de reprendre la taula de diàleg per abordar el conflicte amb Catalunya. En aquestes últimes setmanes s'han anat intercanviant declaracions entre la Moncloa i la Generalitat sobre la taula de diàleg. Al Govern, ERC va insistir en un primer moment en què s'havia de celebrar durant el juliol però les discrepàncies amb JxCat ho van dificultar. Fa pocs dies, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va situar la trobada entre la Moncloa i la Generalitat al setembre, però en la seva conversa Torra i Sánchez no han abordat la data de la reunió. De fet, fonts de Palau consideren que la data és "instrumental" i que la clau és que la taula de diàleg abordi "l'arrel del conflicte" entre Catalunya i Espanya. En un comunicat, la Moncloa ha dit que la trobada serà "en els pròxims dies".

