«Les crisis són bones per crear»: el TNT 2020 arriba amb forta presència nacional i sense variar pressupost

directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i

El festival s'ha presentat en un acte telemàtica. Foto: TNT

Terrassa es prepara per a la nova edició del festival d'arts escèniques Terrassa Noves Tendèncie s , que enguany tindrà lloc del 9 a l'11 d'octubre i estarà molt marcada per les mesures de prevenció contra la Covid-19. Aquest dilluns, la cita i el seu cartell han estat presentats en una roda de premsa telemàtica des del Teatre Principal de la cocapital vallesana.Tal com explicava ael passat 16 d'abril, el festival se celebrarà més tard de l'habitual i sota la batuta d'una nova directora, Marion Betriu , qui aquest dilluns ha participat en la presentació de la 13a edició del festival. L'han acompanyat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, i lanova consellera de Cultura, Àngels Ponsa.Jordi Ballart ha agraït a l'organització el fet de "no deixar-se vèncer per la por" i "ser un exemple de com mantenir activitats culturals en pandèmia" En aquest sentit, ha declarat que "era important que es pogués celebrar" tenint en compte que es tracta d'un festival "plenament consolidat i de referència a nacional i internacionalment". L'alcalde egarenc també ha aprofitat per remarcar el paper de la cultura apuntant que "ajuda a crear un "esperit crític".Per a Àngels Ponsa, la cultura "és essencial com a aliment de l'ànima" i ha insistit que sota mesures "és segura". En aquesta direcció, ha volgut recordar que durant l'estiu "no s'ha produït cap rebrot en actes populars" i ha catalogat el TNT i la ciutat de Terrassa com a "importants dins l'escena cultural".Enguany, el TNT constarà de 15 activitats en 10 espais diferents. Algunes seran gratuïtes i d'altres de pagament, amb un preu d'entre tres i onze euros. El pressupost, de 350.000 euros, és el mateix de l'any passat. Tal com ha explicat la seva directora, aquesta edició es centra en el "producte nacional". D'aquesta manera, només dues de les 15 propostes són estrangeres. Consulta aquí totes les activitats i artistes del TNT 2020. Segons la directora, la programació del festival es distribueix en tres àmbits: peces comunitàries, nous formats i espectadors actius centrades en les performances i propostes de mig format centrades en documentals sobre la realitat política i social. TNT Kids , una de les novetats d'aquest any, durà algunes de les creacions als instituts i escoles egarenques. Els catalans Nyamnyam, Quim Bigas, i Xavier Babés, juntament amb Edurne Rubio i José y sus hermanos són alguns dels artistes més destacats de la programació del TNT 2020. Preguntada per l'adaptació de la cita a la situació de pandèmia, Betriu ha explicat que les activitats participatives se centraran en grups reduïts, de fins a 10 persones, mentre que a les activitats de sala l'aforament es reduirà al 50%. També s'habilitaran eines perquè els espectadors puguin seguir els espectacles en directe des de casa. Quant a la situació de pandèmia, ha afirmat que "els moments de crisi són bons per crear".La nova directora de Terrassa Noves Tendències s'ha marcat tres objectius per al futur. En primer lloc, ha parlat d'un "arrelament" entre festival i territori per "eixamplar la connexió amb els terrassencs". En aquesta direcció, ha assegurat que en aquesta edició "s'han plantat llavors" per a aconseguir-ho. També ha situat l'obertura cap a nous formats tot "investigant els desbordaments de l'escena" i la programació d'activitats durant l'any.Una de les altres novetats d'enguany són les residències , amb què una desena de creadors emergents confeccionaran les seves obres sota l'acompanyament de l'organització del festival. En aquest projecte, el TNT dota aquests artistes d'espai, temps, eines i mitjans per desenvolupar nous projectes de creació que seran presentats en el marc del TNT 2021.

