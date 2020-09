Aturem BCN World i GEPEC demanen la dimissió de Calvet i Aragonès per mentir sobre Hard Rock

Aturem BCN World i GEPEC-EdC han demanat aquest dilluns la dimissió del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i del vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, per haver "mentit" sobre el projecte de Hard Rock Les entitats opositores al complex previst a la Costa Daurada denuncien que l'executiu hagi assegurat reiteradament que la compravenda dels terrenys es faria "en una mateixa operació i sense riscos econòmics per a la Generalitat" i que les escriptures i el contracte avançats aquest dilluns pel diari Ara "confirmen que el 80% dels 120 MEUR de l'operació quedarien en una situació molt incerta". A més, denuncien que Economia "hagi posat en risc fons públics per rescatar uns terrenys de la Caixa".La plataforma opositora i l'entitat ecologista han demanat a l'Incasòl i als departaments de Territori i Economia "que assumeixin que han mentit", i que s'assumeixin responsabilitats polítiques pel conseller Calvet i pel vicepresident Aragonès, i pels actuals responsables de l'Incasòl."Demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que aturi aquest projecte, el qual no fa més que acumular pròrrogues, incerteses i riscos, els quals desembocaran irremeiablement a un deute públic", han assegurat ambdues entitats en un comunicat.En declaracions a l'ACN, el portaveu d'Aturem BCN World, Joan Pons, ha alertat que, segons les clàusules del contracte, "Hard Rock es pot fer enrere en diversos ocasions i els terrenys, i per tant la inversió de diners de l'Incasòl cap a la Caixa, se l'haurien de menjar".Segons Pons, a curt termini Hard Rock "clarament no té intenció de tirar endavant la inversió" i ha alertat que el fet que hi hagi clàusules i contractes a deu anys vista "fa sospitar del risc altíssim que, finalment, aquí l'únic que passi és que l'Incasòl compri els terrenys a la Caixa".D'altra banda, en els propers dies la plataforma Aturem BCN World i el GEPEC preveuen anunciar "noves accions legals" contra aquesta operació.

