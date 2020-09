Revifa el malestar de veïns i professionals del CAP Gòtic: «No tenim el servei que mereixem»

El CAP Gòtic comença el nou curs igual que va acabar l'anterior: sense saber quan podrà disposar de més espai per atendre en condicions els pacients. L'arribada de l'epidèmia va portar al límit la capacitat de l'ambulatori que està pendent de trasllat a una nova ubicació des del 2008. Les reivindicacions de treballadors i veïns, units a la plataforma Cap Gòtic Nou Ja, van forçar que Salut acceptés la instal·lació de mòduls prefabricats a la plaça Joaquim Xirau, just davant del CAP. La conselleria, però, ha avisat que els mòduls no arribaran fins a finals d'any i la Generalitat instal·larà una carpa de 35 metres quadrats a la plaça que no satisfà els treballadors."Ens diuen que tindrem els mòduls a finals d'any però la urgència la tenim ara", insisteix la directora del CAP, Hèlia Cebrían, en declaracions a. Cebrián, a més, assegura que 35 metres quadrats és un espai insuficient per pal·liar les deficiències del centre. "Ens van dir que tindríem un CAP de campanya i al final tindrem una carpa", lamenta. L'objectiu de la direcció és que a la carpa s'hi puguin instal·lar dos espais per fer PCR, un espai pel gestor Covid i un espai per a urgències respiratòries. Tot i que confien encabir tots aquests recursos en 35 metres quadrats Cebrián avisa que la confidencialitat dels pacients serà difícil, sinó impossible, de mantenir.La instal·lació de la carpa està prevista per al 14 de setembre i fonts de l'Ajuntament de Barcelona expliquen que aquesta setmana es preveu autoritzar la seva instal·lació a la plaça. El Departament de Salut no ha respost la petició d'informació d'aquest diari sobre la solució provisional per al CAP.L'ús de la carpa ha de permetre utilitzar més sales de l'interior del centre. Els sospitosos de ser positius de coronavirus anirien directament a la carpa i això alliberaria tots els consultoris que actualment estan tancats per prevenció, a causa de la seva proximitat amb les zones on s'atenen pacients amb patologies respiratòries. "Vam demanar una carpa més gran o posar-ne dues però Salut ens ho ha denegat. No sabem si el motiu és falta de disponibilitat", diu Cebrián.Les deficiències del CAP s'estan intentant solucionar amb pedaços. La carpa és un element provisional que s'instal·larà després que l'arribada dels mòduls prefabricats que han de permetre una ampliació del CAP a la plaça s'hagi retardat. L'adjudicació es va tramitar a l'agost però l'Ajuntament encara no ha atorgat la llicència per a la seva col·locació. Les fonts municipals consultades asseguren que s'està tramitant. "No és senzill, ja que cal comptar amb informes de totes les àrees implicades. Ara estem pendents que tots els implicats ens facin arribar els informes i la documentació necessària", afirmen.El 3 de setembre va tenir lloc la darrera assemblea de la plataforma i diversos treballadors ja han posat sobre la taula la possibilitat de tancar el CAP com a manera de pressió per exigir celeritat a l'administració. "No m'agradaria tancar el centre però potser això provocaria que algú mogués fitxa", diu la directora. Al juny la plataforma ja va estudiar aquesta opció però finalment no la va executar després que Ajuntament i Salut oferissin dues opcions per a l'ampliació provisional.Fonts veïnals de la plataforma asseguren que ells fan costat a les reivindicacions dels professionals de l'ambulatori. "Si ells poden treballar bé nosaltres podrem rebre els serveis que mereixem, al contrari del que passa ara", defensen. Les mateixes fonts recorden que l'ampliació del CAP amb elements provisionals és només la primera pantalla d'una reivindicació de llarg recorregut, la del trasllat de l'ambulatori a una nova ubicació.El CAP ocupa uns baixos del número 1 del passatge de la Pau i després de la seva inauguració fa 20 anys ja es va haver d'habilitar un espai annex al carrer Rull per a les consultes dels especialistes. "Es va haver de tancar perquè tampoc reunia les condicions necessàries", recorda Cebrián. Finalment, els especialistes van moure's al CAP Drassanes i ja s'han quedat allà. A l'ambulatori del Gòtic hi treballen els professionals de medicina i infermeria de família.El 2008 el pacte de ciutat firmat per l'Ajuntament i el Govern recollia que el CAP Gòtic era un dels ambulatoris de la ciutat que requeria un nou emplaçament. La resposta a les demandes de professionals i usuaris, però, continua sense aparèixer. L'espai de la Foneria de Canons, a la Rambla, era una de les propostes que s'havia plantejat en converses entre el CAP i l'Ajuntament per materialitzar el trasllat. El 5 de març, però, el president, Quim Torra, va anunciar que l'edifici es destinaria a un nou "espai cultural" sense concretar.Al juny, l'Ajuntament i el Departament de Salut van traslladar a treballadors i veïns del CAP Gòtic que treballaven amb una llista de set possibles emplaçaments per a l'ampliació o trasllat del CAP. Fins ara, però, només n'han comunicat un. Es tracta de la capella del Sant Esperit, al carrer Nou de Sant Francesc, tal com va avançarEl del Gòtic no és l'únic CAP de Barcelona que està pendent de trasllat des de fa anys. Els CAP del Besòs, les Drassanes i La Pau també esperen una nova ubicació des del 2008. Tots cinc han constituït una xarxa per plantejar les seves reivindicacions, en un moment en què la Covid-19 ha evidenciat les deficiències que fa anys que s'arrosseguen.

