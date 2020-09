Desmantellen a Creixell una plantació de marihuana de 1.200 plantes

La Guàrdia Civil i la Policia Local de Creixell han desmantellat una plantació clandestina de marihuana amb més de 1.200 plantes, que es trobava a l'interior d'un habitatge unifamiliar de la localitat de Creixell, detenint una persona que es trobava a la cura de la mateixa per la seva presumpta implicació en els delictes de tràfic de drogues (cultiu i elaboració de marihuana) i frau de fluid elèctric.La investigació de la trama va començar a principis d'any, quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement d'una possible activitat il·legal que s'estaria duent a terme en un habitatge unifamiliar del nucli urbà de Creixell.De les primeres actuacions practicades es va poder descobrir com en els exteriors de l'habitatge investigat hi havia diferents elements dels utilitzats normalment en el cultiu indoor de marihuana. L'home l'hauria llogat amb l'única intenció d'establir un cultiu rotacional de marihuana al seu interior. També es va poder comprovar que aquesta persona no residia a l'habitatge, ni disposava d'ingressos ordinaris per fer front a les despeses que ocasionava la mateixa.Després de diverses setmanes d'investigació i avaluar els primers indicis es va poder corroborar que l'habitatge s'havia llogat amb l'únic objectiu d'establir una plantació de marihuana. Així durant el matí d'avui, una vegada obtinguda l'ordre d'entrada i registre de l'autoritat judicial, s'ha establert un operatiu policial conjunt compost per agents de la Policia Local i de la Guàrdia Civil, amb l'objecte d'explotar la informació aconseguida en la investigació, practicant un registre domiciliari en l'habitatge investigat.Entre d'altres coses, s'ha descobert al garatge de l'habitatge una plantació de marihuana d'alt rendiment composta per 1.280 plantes de marihuana llista per a la recol·lecció, llançant aquesta un pes de 180 quilos, així com materials i útils per a la producció intensiva d'aquesta substància.Per aquest motiu s'ha procedit a la detenció d'un home de nacionalitat marroquina, el qual tenia cura i vigilància de la plantació, com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues i frau de fluid elèctric. Més tard ha estat posat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor