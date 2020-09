VÍDEO Messi torna als entrenaments del Barça

La llegada de Leo Messi a la Ciutat Esportiva. 😍👑 pic.twitter.com/el5d5YTqRx — Football FCB (@fcb_futboltotal) September 7, 2020

Messi torna a entrenar amb el Barça. Després de dies de dubtes per la possible marxa de l'argentí, finalment Messi va anunciar que no pensava abandonar el club si això comportava un litigi judicial. Conseqüent amb la decisió de quedar-se, Messi s'ha presentat aquesta tarda a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. De fet, ha estat dels primers integrants de la plantilla a arribar.La imatge del jugador arribant a les instal·lacions del Barça a Sant Joan Despí - una hora i mitja abans de l'entrenament- tanca el cas de la marxa de Messi, iniciada fa dues setmanes amb un burofax. Ara, els interrogants se centren en relació de l'argentí amb Ronald Koeman, i si el tècnic holandès serà capaç de seduir-lo per ser el líder del seu projecte.

