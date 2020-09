El jutge apunta als «òrgans superiors» de l'Estat com a responsables de l'espionatge a Bárcenas

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castelló ha acordat aquest dilluns l'aixecament del secret de sumari de la peça 7 de la macrocausa Tàndem, on s'investiga l'operatiu parapolicial que es va crear per sostreure documents a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. Apunta que d'aquesta sostracció en serien responsables "òrgans superiors i directius de l'Administració General de l'Estat".En el seu acte, el jutge recorda que l'origen d'aquesta peça número 7 del cas Villarejo es va obrir a finals de 2018 arran de l'informe de Fiscalia presentat a conseqüència d'un ofici policial en què s'adonava de nous fets d'aparença delictiva en el marc de la macrocausa Tàndem. En aquesta macrocausa s'investiguen les activitats presumptament il·lícites del comissari jubilat i en presó preventiva José Manuel Villarejo.L'aixecament del secret arriba després que el passat divendres es coneguessin novetats en el cas, amb la petició per part de la Fiscalia Anticorrupció que se citava en qualitat d'investigats a qui va ser secretària general de PP i exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; al seu marit, l'empresari Ignacio López del Ferro; i el que va ser ministre de l'Interior en el govern de Rajoy, Jorge Fernández Díaz."L'objectiu de la missió podria ser l'obtenció per mitjà d'aquest col·laborador, en tant que persona de màxima confiança del matrimoni, d'informació concreta sobre el lloc en el qual Luis Bárcenas i la seva dona ocultarien material documental comprometedor per a alts dirigents del Partit Popular", subratlla García-Castelló.Segons afegeix, la idea era impedir que aquest material estigues fora de coneixement per part de l'autoritat judicial en la investigació que es duia a terme a l'Audiència Nacional, relacionada amb el finançament irregular del partit.A la part dispositiva de la interlocutòria, el jutge matisa d'altra banda que se suprimeix del sumari dues referències monetàries que contenen els documents anomenats 'Pagament d'Operacions', i que estan signats per García Castaño, ja que són aliens a aquesta causa.El mateix jutge assenyala, literalment, que en aquest cas es tractaria "d'executar un operatiu parapolicial del qual en serien responsables òrgans superiors i directius de l'Administració General de l'Estat". L'execució material, també segons el jutge, es va encomanar al que va ser cap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO) Enrique García Castaño ja Villarejo.En la seva resolució d'aquest dilluns, el jutge explica que aquesta operació 'Kitchen' va ser desenvolupada almenys entre els anys 2013 i 2015, i consistiria en la captació i manipulació "com a col·laborador-informant del Cos Nacional de Policia" de Sergio Javier Rios Esgueva, qui era el xofer de la dona de l'extresorer de PP, Luis Bárcenas.

