Ridley Scott confirma una nova pel·lícula d'«Alien» i un gir a la saga de terror

Després de mesos d'especulacions sobre el futur de la saga, el director de cinema Ridley Scott ha confirmat que ja està en marxa una nova pel·lícula d'Alien, cinta que serà independent de les anteriors Prometheus i Alien: Covenant, preqüeles estrenades el 2012 i 2017, respectivament.El realitzador ha donat la notícia en exclusiva a la revista Forbes. "La nova pel·lícula està en procés", va dir, revelant que el film podria no tornar als universos dels anteriors capítols. "Si tornem o no directament a això és dubtós perquè Prometheus ho va reviure molt bé. Però ens estem fent preguntes fonamentals com ara, com pot el mateix Alien haver-se quedat sense força?", ha avançat. "Has de repensar tot el maleït assumpte i simplement utilitzar la paraula per què és la franquícia?", Ha afegit.Aquesta no és la primera vegada que Scott parla sobre la revisió de la franquícia. "Encara crec que hi ha molt recorregut en Alien, però crec que haurà d'evolucionar", va explicar el director al diari LA Times. "El que sempre vaig pensar quan feia la primera pel·lícula era per què es crearia una criatura com aquesta i per què viatjava en una nau de guerra, que transportava un carregament d'aquests ous. Quin era el propòsit de la nau i quin era el propòsit dels ous. Això és el que cal qüestionar-se: qui, per què i amb quin propòsit és la propera idea", va dir.La saga va començar el 1979 amb Sigourney Weaver interpretant el personatge de la tinent Ripley. L'actriu també va participar en les següents pel·lícules, titulades Alien: El retorn, Alien 3 i Alien: Resurrecció. Posteriorment la franquícia va viure temps singulars amb el seu crossover particular amb la saga Depredador, que va tenir dos lliuraments, fins que 33 anys després Scott va tornar a prendre els comandaments amb l'ambiciosa Prometheus, la preqüela estrenada el 2012. A aquesta li va seguir Alien: Covenant, de nou amb Michael Fassbender.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor