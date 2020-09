Pesarrodona diu al jutjat que l'1-O van anar contra ell per la protesta amb el nas de pallasso

L'exregidor d'ERC Jordi Pesarrodona ha afirmat davant la jutge que investiga l'1-O al Bages que el dia del referèndum van anar directament contra ell "com un acte de persecució i acarnissament" perquè no li "perdonaven" la fotografia que s'havia fet el dia 20 de setembre amb un nas de pallasso al costat d'uns guàrdies civils.Pesarrodona ha declarat aquest dilluns com a víctima per les càrregues policials ocorregudes a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada. A parer del seu advocat, David Caselles, s'ha pogut demostrar que l'ocorregut al centre santjoanenc va ser clarament "una operació de càstig". La declaració arriba dues setmanes abans que Pesarrodona sigui jutjat per un presumpte delicte de desobediència pels mateixos fets.Pesarrodona s'ha mostrat "content" de per fi poder declarar com a víctima per les càrregues. La causa de l'1-O a l'escola Joncadella va ser arxivada sense la seva declaració, el juny de 2019, i la seva defensa va argumentar que s'havien vulnerat els seus drets. Finalment, el gener, en canviar la titular del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa, la nova magistrada va revocar el sobreseïment. Se'l va citar per declarar al març, però a causa de la Covid-19 no ho ha pogut fer fins aquest setembre.A la sortida del jutjat Pesarrodona ha dit que ha pogut "per fi" explicar que en les càrregues de l'1-O van anar directament contra ell perquè no li "perdonaven" la protesta "pacífica" amb el nas de pallasso a les portes del Departament d'Economia del 20 de setembre del 2017. També el seu advocat, David Caselles, que ha qualificat els fets d'una "operació de càstig", ha insistit en què malgrat haver-hi 200 persones a la porta del punt de votació, els cops de porra "van anar directament contra ell", a qui li haurien atribuït la "funció de líder".A banda de la declaració de Pesarrodona, la jutge també ha pogut visionar els vídeos d'aquella jornada "i veure que els cops anaven a parts sensibles, unes accions contràries a una actuació proporcional", ha afegit el lletrat.A diferència de la resta de declaracions de ferits de l'1-O al Bages, el fiscal no ha assistit a la declaració del santjoanenc.Després de la declaració de Pesarrodona, ara la jutge haurà de decidir si arxiva novament o no el cas. En cas que ho faci, ha avançat Casellas, recorreran la decisió.La declaració com a ferit arriba dues setmanes abans del judici per desobediència greu contra Pesarrodona. El fiscal li demana la pena màxima prevista per aquesta classe de delictes al Codi Penal: dos anys d'inhabilitació per a qualsevol càrrec o lloc de treball públic i una multa de 5.400 euros.Al judici, que se celebrarà el dia 21 de setembre al Jutjat Penal 2 de Manresa, estan citats com a testimonis el tinent de la Guàrdia Civil que era el cap operatiu de la intervenció a l'Escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada, on van succeir els fets. També el llavors alcalde del municipi, Gil Ariso; i el que també era regidor de participació ciutadana, Ramon Planell.

