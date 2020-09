Detingut un home a València per agredir la seva parella i esborrar els seus contactes del mòbil

Agents de la Unitat de Convivència i Seguretat de la Policia Local de València han detingut un home de 43 anys com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere contra la seva parella, una dona de 31 anys, en presència de dos seus dos fills menors. L'home li va prendre el mòbil i va esborrar tots els seus contactes.Els fets es van produir aquest diumenge quan es va rebre una trucada en sala de 092 alertant de la forta discussió que mantenia una parella, segons ha informat la Policia Local en un comunicat. La dona va explicar als agents que tres dies abans havia patit una agressió física per part de l'home, a qui no havia volgut denunciar per por "a represàlies".El regidor de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València, Aaron Cano, ha qualificat els fets com a "situacions intolerables i inadmissibles que soscaven els drets i llibertats fonamentals". L'edil ha destacat el treball del grup GAMA en tots els barris de la ciutat al mateix temps que ha demanat "conscienciació i col·laboració ciutadana" per denunciar qualsevol amenaça o agressió a una dona a la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor