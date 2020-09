Els trastorns depressius podrien augmentar un 20% per la crisi del coronavirus

Els trastorns depressius podrien augmentar fins a un 20% en els propers mesos i anys a causa de la pandèmia de la Covid-19 i de les crisis social i econòmica que es preveuen, segons ha avisat el president de la Societat Espanyola de Psiquiatria (SEP ), Celso Arango.Per això, l'expert ha destacat la importància de posar en marxa programes de prevenció, i de l'altra, fer un abordatge d'hora de les malalties mentals. En aquest marc, s'ha presentat el "Llibre Blanc Depressió i suïcidi 2020. Document estratègic per a la promoció de la Salut Mental", impulsat per la Societat Espanyola de Psiquiatria, la Societat Espanyola de Psiquiatria Biològica (SEPB) i la Fundació Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental (FEPSM), amb el suport de Janssen.Aquest llibre, disponible en format digital al web de les societats científiques, analitza en detall l'epidemiologia, l'impacte i els abordatges de la depressió i del suïcidi des de diverses i innovadores perspectives."Aquesta pandèmia ha posat en qüestió dues fantasies que caracteritzen el nostre funcionament habitual que són la 'il·lusió d'invulnerabilitat' i la 'il·lusió de control', fent que augmenti l'estrès davant la incertesa, que sentim amenaçada la nostra integritat i la dels nostres éssers estimats i que la nostra forma de vida es vegi afectada, tal com ha succeït", ha comentat la coordinadora del llibre i de l'Oficina de Salut Mental de la Comunitat de Madrid, Mercedes Navío.Per esmorteir aquest impacte, els especialistes han destacat la necessitat que es posin en marxa actuacions en les poblacions que tenen especial vulnerabilitat, entre les quals es troben les persones que trastorns mentals. Per això, aquest llibre ha dedicat un capítol especial a analitzar l'impacte de la Covid-19 a la depressió."S'estima que el 2050 la depressió serà el principal problema de salut, el que el converteix en una prioritat de salut pública. L'eficàcia dels tractaments de la depressió, d'una banda, i l'eficàcia de la prevenció integral del suïcidi, per un altre, fan que no prioritzar aquest últim sigui una mala gestió sanitària", ha avisat la presidenta de la Societat Espanyola de Psiquiatria Biològica, Ana González-Pinto.Per la seva banda, el doctor Arango ha dit que en els països on hi ha una major inversió en salut mental, hi ha una menor incidència de patologia mental i, a més, un estalvi econòmic. "Per això, i davant l'expectativa d'un augment de prevalença de la malaltia, cal seguir invertint en salut mental i en què els pacients tinguin accés a les teràpies i tractaments que poden suposar una innovació", ha insistit.

