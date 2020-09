ERC reclama a la Moncloa passar «de la foto als avenços» en la taula de diàleg

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que aquesta mateixa setmana intentarà consensuar una data amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per reunir la taula de diàleg. ERC veu amb bons ulls que així sigui, tot i que reclama passar "de la foto als avenços" i ha emplaçat el govern espanyol a explicar quina és la seva proposta per a Catalunya.Els republicans continuen esquivant la possibilitat que Torra esquivi reunir la taula i situen el focus en què pensa proposar la Moncloa. La secretària general adjunta, Marta Vilalta, ha insistit que la proposta de l'independentisme és prou coneguda -autodeterminació i amnistia- i que, si bé ha reconegut que la delegació catalana s'haurà de posar d'acord, considera que el govern espanyol ha d'explicar també com pensa respondre "políticament" al conflicte. "Continuen sense saber quina és la seva proposta. Per nosaltres no quedarà", ha insistit Vilalta.Els republicans tampoc han donat gaire importància al fet que Sánchez hagi expressat la voluntat de reforma el delicte de sedició del codi penal i han argumentat que el que seria un "gest de bona voluntat" per resoldre el conflicte seria l'amnistia dels empresonats i exiliats. Més enllà de la taula de diàleg, però, ERC ha volgut deixar clar que no pensa "negociar de la mà del PDECat" els pressupostos generals de l'Estat, ja que considera que no ho pot fer de la mà d'un partit que té un projecte que és "de dretes". Just el dia en què ERC dona el tret de sortida a la campanya per promoure la seva estratègia -recollida en un llibre per Oriol Junqueras i Marta Rovira-, el partit ha emplaça a la resta de formacions polítiques a desgranar quina és la seva més enllà "dels missatges telegràfics" llançats fins ara. El missatge va adreçat a Junts per Catalunya, a qui ERC continua reclamant consensuar les passes dels propers mesos, ja sigui per afrontar la resposta a una eventual inhabilitació del president Torra com per fixar la data de les eleccions i el rumb posterior.De fet, Vilalta ha reconegut que també els hauria agradat acordar amb JxCat els canvis en el Govern que Torra va culminar la setmana passada. Segons la dirigent, seria "un error molt greu" que les possibles disputes d'un espai polític "afectessin el Govern" i ha deixat caure que, si algú ha pres decisions en aquest sentit, "s'ha equivocat i molt".

