La música de la Mercè sonarà de dia i arribarà fins a nous espais com La Model, el Parc Güell i el Camp Nou

om la resta d'activitats d'aquestes festes de la Mercè, la programació musical també s'adapta a la crisi sanitària. Així, la música sonarà del 23 al 27 de setembre en 14 espais amb aforaments reduïts i controlats, més disseminada arreu de la ciutat per reduir la mobilitat, i es viurà principalment en horari diürn amb concerts de matí, tarda i vespre. L'antiga presó Model, la Casa de l'Aigua, el Teatre Grec, el Camp Nou, el Parc Güell, els Jardins del Doctor Pla i Armengol, la plaça major de Nou Barris, l’Aparcament de la Mar Bella i l’Anella Olímpica s'incorporen com a escenaris per descongestionar un programa que inclou un centenar d'artistes -principalment locals- dins dels respectius programes del BAM, BAM Cultura Viva i Mercè MúsicaEl delegat de Drets Culturals de Barcelona, Daniel Granados, ha assenyalat que la programació de La Mercè busca "visibilitzar i socialitzar una enorme diversitat de realitats en tots els sentits: identitats d'origen, de llengua, d'estils i de gènere". La programació "posa en valor un actiu de Barcelona com una cultura mestissa i cosmopolita". Ha recalcat que la programació tindrà cultura popular tradicional, pop, música contemporània i trap i músiques urbanes.Granados ha explicat, sobre els aforaments dels espais, que s'està en fase 2 i com va passar amb Sala Barcelona es mantindran les distàncies i les mesures de seguretat pròpies de la fase 2.L’accés als concerts es realitzarà mitjançant un sistema telemàtic de reserva prèvia que la ciutadania haurà de gestionar a través del web de la Mercè, així com de l’aplicació mòbil de la Mercè 2020, disponible de forma gratuïta per Android i IOS. També s'habilitarà un canal de reserva telefònica. A partir d'aquest dimarts es podran reservar un màxim de 2 entrades per dia i per persona pels concerts del BAM i un màxim de 5 entrades per dia i per persona pels concerts del BAM Cultura Viva. El dimecres 9 de setembre es podrà reservar un màxim de 2 entrades per dia i per persona pels concerts de Música Mercè.Quant a la programació del BAM (Barcelona Acció Musical), s’escampa per tota la ciutat per poder celebrar els concerts sense aglomeracions i seguint tots els protocols de seguretat. Fins a 5 espais acolliran la quarantena de concerts programats. Als ja habituals espais de la Plaça Joan Coromines, el Parc del Fòrum o l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, s’hi uneixen dos nous espais recuperats com l’Antiga Presó Model i la Casa de l’Aigua.Pel BAM hi passaran músics com el londinenc Leifur James, els andalusos Califato ¾, però sobretot una nòmina d'artistes catalans com Arnau Obiols, Núria Graham, Raynald Colom, 12Twelve, Za! & la Megacobla (en col·laboració amb Tarta Relena), Renaldo & Clara, Lina i Raül Refree i el house dels empordanesos Mainline Magic Orchestra, entre molts altres.De la mateixa manera, Mercè Música acollirà una cinquantena de concerts a espais nous com el Teatre Grec, el recinte del Nou Camp, el Parc Güell, els Jardins del Doctor Pla i Armengol, la plaça major de Nou Barris, el Fòrum Espai Mediterràniament, l’Aparcament de la Mar Bella i l’Anella Olímpica. Jordi Turtós, programador de la Mercè Música, ha explicat que pensava la programació en funció del lloc.Maria del Mar Bonet amb Toti Soler, Roger Mas, Joan Garriga, Sabor de Gràcia o Seward estrenaran l'escenari del Grec dins de la Mercè, i pels altres escenaris passaran noms com Enric Montefusco, Maria Rodés, Tribade, Jazzwoman, Miqui Puig, Brighton 64, Giulia Valle, Suu, Lildami, Dolo Beltran, Unfinished Simpathy, Maika Makowski o The New Raemon.Pel que fa al BAM Cultura Viva, el programa del qual es confegeix després d'una convocatòria pública on es van presentar més de 500 artistes, s’adapta al nou context en la quarta edició, que es durà a terme els dies 24, 26 i 27 de setembre al Recinte Fabra i Coats. S’hi podrà gaudir de més de vint propostes artístiques de proximitat, en un espai relaxat, per a tots els públics i tots els gustos.Les propostes musicals que, en molts casos, impulsen teixits associatius i comunitaris de Barcelona, tenen els següents noms: Maat, Pieces ZX, Bounties, Linalab & NotMe, Bichos do Brasil, Paolo Angeli i Jorge da Rocha, SAffrAn!, Pivot i VISE, Presagio 2.7, Las Ninyas del Corro, Indee Stylah, el showcase de Sunkusi, DANI, Sones de Marimba, Juliette Robles, Hamsa Hamsa, Banana Sound Cartel, Mancha ‘E Plátano i Manglar.Finalment, les ràdios musicals catalanes canvien d’escenari, -tradicionalment, l'Avinguda Maria Cristina- per anar a l’Anella Olímpica. Dijous 24 acollirà les actuacions de la programació d’Europa FM, amb Blaumut i Varry Brava. Dissabte 26 serà el torn de Cadena100 que compta amb els concerts de Siderland i Hotel Cochambre. Diumenge 27 estarà protagonitzat per la programació d’ELS40 amb les actuacions de 31FM i Flashy Ice Cream.Alguns dels concerts seran retransmesos via streaming a través de betevé i BcnCultura. Granados ha recalcat que hi haurà fins a nou directes diaris i uns 27 concerts que seran retransmesos amb la implicació, ha afegit, de Betevé.Del total de grups programats amb líder, un 61% estan encapçalats per dones. Pel que fa als grups sense líder, un 47% tenen presència de dones i un 10%, estan formats íntegrament per dones. Granados ha afirmat que es fa evident a la programació la important presència de dones dalt de l'escenari.Pel que fa el pressupost de la Mercè Música, Granados ha detallat que està al voltant d'un milió d'euros. Ha remarcat que la gran diferència són els espais i és que n'hi ha 14 i, per tant, són 14 operatius de producció. "Estem diversificant i obrint molt el joc a nivell artístic i de producció", ha declarat. Ha apuntat que més o menys el mateix pressupost que ja tenien en altres edicions.

