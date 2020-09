Detingut un home a València acusat d'agredir la seva parella i esborrar-li els contactes del mòbil

Agents de la Policia Local de València han detingut un home de 43 anys com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere contra la seva parella, una dona de 31, en presència dels seus dos fills menors. L'home li va prendre el mòbil i va esborrar-li tots els seus contactesEls fets es van produir durant la matinada d'aquest diumenge, quan es va alertar de la forta discussió que mantenia una parella, segons ha informat la Policia Local en un comunicat. Quan la patrulla va arribar a al lloc dels fets va parlar amb la dona, que els va manifestar que havia tingut una "forta discussió" amb la seva parella, de la qual havia rebut insults i amenaces. Així mateix, els va relatar que tres dies abans havia patit una agressió física d'aquesta persona, a qui no havia volgut denunciar per por "a represàlies".Segons ha indicat, llavors la seva parella presumptament li va llançar un objecte, la va agafar dels cabells tirar-la contra la paret, a més de subjectar-la fortament d'un braç, fet que li va produir un blau, i la va amenaçar amb llançar-la per les escales.La dona va explicar que la seva parella havia arribat a amenaçar-lo amb treure-li al seu fill i aquesta mateixa nit de l'avís a la patrulla l'havia insultat i arrabassat el mòbil, del qual havia esborrat els contactes en presència dels seus dos fills menors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor