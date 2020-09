Brussel·les avisa Londres que és un «prerequisit» complir amb l'acord del Brexit per qualsevol futur pacte

Brussel·les ha avisat Londres que és un "prerequisit" complir amb l'acord del Brexit per tancar qualsevol futur pacte de noves relacions. "Confio que el govern britànic implementi l'Acord de Retirada, una obligació segons el dret internacional", ha afirmat aquest dilluns la presidenta de la Comissió Europea Úrsula Von der Leyen. Segons la premsa britànica, el primer ministre Boris Johnson prepara una nova legislació per saltar-se la part de l'acord sobre Irlanda del Nord que evitaria una frontera dura a l'illa en cas que el Regne Unit i la Unió Europea no tanquin un acord sobre noves relacions a finals d'aquest any.Brussel·les i Londres s'han de posar d'acord sobre els aspectes més importants de la seva nova relació per tal que el pacte pugui ser aprovat abans de final d'any, quan el Regne Unit sortirà a efectes pràctics de la UE. Tanmateix, les converses continuen encallades per les desavinences sobre el comerç, la pesca, la cooperació judicial i en seguretat i la governança.Davant la possibilitat que Londres trenqui l'Acord de Retirada, Von der Leyen ha defensat que el protocol sobre Irlanda i Irlanda del Nord és "essencial per protegir la pau i l'estabilitat a l'illa".

