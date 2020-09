Arrimadas invoca «l'esperit» contrari als plens de desconnexió per bastir un front constitucionalista

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha anat aquest dilluns al Parlament de Catalunya a recordar el tercer aniversari de l'aprovació de les lleis de desconnexió. Ha assegurat que van ser "dies tristos i de por" que l'independentisme "es va comportar de manera absolutista". La líder de Ciutadans ha comparegut al Parlament al costat del president del grup unionista a la cambra, Carlos Carrizosa.Arrimadas ha afirmat que "els dies 6 i 7 de setembre no es poden tornar a repetir", tot assegurant que "el futur de Caatlunya l'estan decidint un senyor que està fugat i un altre que és a la presó". La líder de Ciutadans ha dit que "d'aquest Govern només podem esperar més desobediència i més ruptura" i ha reclamat "que el constitucionalisme ha de reaccionar", fent una crida al PSOE i el PP s'uneixin a ells per construir una "oferta constitucionalista forta a Catalunya".De passada, ha posat en valor la posició actual de Ciutadans d'obrir-se al diàleg amb el govern espanyol. "En els propers mesos, Pedro Sánchez haurà d'elegir si vol una via més moderada, més centrista, "o optar per Iglesias i els separatistes" a l'hora d'aprovar els pressupostos de l'Estat.Inés Arrimadas ha criticat també la gestió que està fent el Govern contra la pandèmia. Ha assegurat que es necessiten bons gestors per gestionar una crisi com l'actual tot afirmant que el president Quim Torra "és incapaç de gestionar res, no és capaç ni de gestionar un quiosc".Carrizosa ha afirmat que "tenim un independentisme entossudit a no demanar perdó" i ha recordat les manifestacions unionistes produïdes la tardor del 2017 "perquè Catalunya no caigués sota la fèrula dels independentistes". "El que va passar fa tres anys no s'ha acabat", ha proclamat.El dirigent de Ciutadans ha aprofitat per demanar el PSC i el PP que "tornin a unir-se" ara com es va fer la tardor del 2017. Ha repetit vàries vegades que aquests dies es compleixen "els tres anys del cop". Ha atacat l'expresident Carme Forcadell per ser "rebuda com a heroïna" al Parlament fa uns dies, quan va fer els possibles per "donar suport al cop" i "no va deixar parlar" les forces d'oposició.Sobre la posició de dirigents crítics que han denunciat la decisió de designar Carrizosa com a candidat , ho ha lligat a l'aposta d'una candidatura unitària a Catalunya, ha qualificat la sortida d'escena de Lorena Roldán de "acte de generositat" i ha dit que els estatuts ho permeten, però que serà la comissió de garanties del partit la que decidirà.

